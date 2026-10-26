Klasemen Liga Spanyol: Real Madrid Pangkas Jarak dengan Barcelona

Kylian Mbappe jadi bintang Real Madrid saat el clasico lawan barcelona di liga Spanyol. (Dok. Real Madrid)
JawaPos.com - Real Madrid memangkas jarak dengan FC Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol 2026/27, setelah memenangkan laga El Clasico jilid pertama di Camp Nou dengan skor 2-1, Senin (26/10) WIB.
Dilansir dari Antara, gol pertama Kylian Mbappe pada menit ke-41 membawa Madrid menutup babak pertama dengan skor 1-0.
Pada babak kedua, Raphinha menyamakan kedudukan untuk Barcelona pada menit ke-61, tetapi gol kedua Mbappe pada menit ke-87 pada akhirnya memenangkan El Real dengan skor 2-1.
Ini menjadi kekalahan pertama Barcelona musim ini di liga, setelah mereka membukukan laju sempurna sembilan kemenangan dari sembilan laga sebelumnya.
Kemenangan ini membuat Madrid mengoleksi 24 poin di peringkat ketiga, memangkas jarak dengan Barca yang semula enam poin menjadi tiga poin.
Atletico Madrid tetap menempati peringkat kedua dengan 25 poin setelah kemenangan yang mereka dapatkan atas Deportivo Coruna dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Julian Alvarez (48').
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Di zona lima besar, Real Betis menghuni peringkat keempat dengan 20 poin, sementara Real Socieded berada di peringkat kelima dengan 19 poin.
Hingga pekan kesepuluh, Malaga menjadi satu-satunya tim yang belum mendapatkan kemenangan.
Mereka saat ini menjadi juru kunci dengan lima poin, di bawah dua tim yang sama-sama berada di zona degradasi, yaitu Valencia dengan enam poin dan Espanyol dengan delapan poin.
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Jawa Pos
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