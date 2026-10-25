Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid: Rekor Kandang Blaugrana Diuji Jose Mourinho

JawaPos.com - Barcelona akan menghadapi Real Madrid dalam pertandingan pekan ke-10 La Liga 2026/2027.

Duel bertajuk El Clasico tersebut dijadwalkan berlangsung di Spotify Camp Nou pada Senin (26/10) pukul 03.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi salah satu laga paling dinantikan karena kedua tim tengah bersaing di papan atas klasemen Liga Spanyol.

Barcelona memiliki modal kuat menjelang pertandingan ini.

Tim asuhan Hansi Flick tersebut masih memimpin klasemen dengan koleksi 27 poin dari sembilan pertandingan.

Blaugrana menyapu bersih seluruh laga awal musim dengan kemenangan dan unggul lima angka dari Atletico Madrid di posisi kedua.

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Menghadapi Real Madrid, Barcelona tentu ingin menang. Tambahan tiga poin akan membuat mereka semakin nyaman di puncak klasemen sekaligus memperlebar jarak dari rival abadinya tersebut.

Di sisi lain, Real Madrid datang dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi usai meraih empat kemenangan beruntun di semua kompetisi.