Kylian Mbappe Puji Kekompakan Tim, Real Madrid Tumbangkan Barcelona

Kylian Mbappe setelah cetak gol untuk Real Madrid kalahkan Barcelona. (Dok. Real Madrid)
JawaPos.com - Kylian Mbappe memuji kekompakan Real Madrid saat mengalahkan rivalnya Barcelona di pekan ke-10 Liga Spanyol.
Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Camp Nou, Senin (26/10).
"Ini adalah kemenangan tim. Protagonis pertandingan ini adalah tim dan grup karena kami tahu kami harus bermain dengan kuat, tetapi juga permainan tim." tutur Kylian Mbappe.
"Kami mempersiapkan diri dengan baik dalam beberapa pertandingan terakhir karena kami menang dan bermain bagus," kata Kylian Mbappe yang dikutip laman resmi Real Madrid, Senin (26/10).
Penyerang timnas Prancis tersebut mengatakan bahwa Real Madrid menghadapi El Clasico dengan mentalitas yang baik.
Meski sempat mengalami momen sulit di laga tersebut, Mbappe senang Real Madrid meraih kemenangan untuk terus bersaing di Liga Spanyol.
"Kami datang dengan mentalitas yang baik, dan hari ini kami memberikan yang terbaik. Kami mengalami momen sulit dalam pertandingan dan momen lain di mana kami mendominasi," papar Kylian Mbappe.
"Pada akhirnya, menang dan tetap berada dalam persaingan LaLiga sangat penting bagi kami, tetapi kami harus terus maju," lanjut dia.
"Kami tahu ini pertandingan besar, tetapi ini dihitung sebagai tiga poin, dan kami membutuhkan lebih banyak poin untuk memenangkan La Liga," sambung Mbappe.
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