Kylian Mbappe Cetak Gol ke-100 Bersama Real Madrid, Barcelona Tumbang saat Duel El Clasico

JawaPos.com - Kylian Mbappe cetak gol ke-100 bersama Real Madrid dan membawa timnya menang 2-1 atas Barcelona dalam laga El Clasico, Senin (26/10) di Camp Nou.

Mbappe menjadi penentu kemenangan Real Madrid setelah memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga di dalam kotak penalti pada menit ke-87.

Gol itu sekaligus melengkapi brace Mbappe yang sebelumnya juga membuka keunggulan Real Madrid pada babak pertama.

Berawal dari upaya Gerard Martin menghalau bola, sapuan pemain Barcelona itu justru mengarah tepat kepada Mbappe. Pemain berusia 27 tahun itu lalu memanfaatkan situasi untuk menaklukkan Joan Garcia dan membawa Real Madrid unggul 1-0.

Barcelona berusaha bangkit setelah tertinggal satu gol. Upaya mereka membuahkan hasil pada babak kedua ketika Raphinha mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-61.

Namun, gol kedua Mbappe pada pengujung pertandingan memastikan Real Madrid keluar sebagai pemenang.

Hasil itu membuat Real Madrid memangkas jarak dengan Barcelona yang berada di puncak klasemen La Liga menjadi tiga poin.

Real Madrid saat ini menempati posisi ketiga dengan 24 poin, sedangkan di posisi kedua masih diduduki Atletico Madrid dengan 25 poin. Hasil itu pun membuat Barcelona menelan kekalahan pertama mereka di La Liga musim ini.