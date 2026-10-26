Kylian Mbappe Cetak Gol ke-100 Bersama Real Madrid, Barcelona Tumbang saat Duel El Clasico

Kylian Mbappe bawa Real Madrid menang atas Barcelona. (Instagram/@realmadrid)
JawaPos.com - Kylian Mbappe cetak gol ke-100 bersama Real Madrid dan membawa timnya menang 2-1 atas Barcelona dalam laga El Clasico, Senin (26/10) di Camp Nou.
Mbappe menjadi penentu kemenangan Real Madrid setelah memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga di dalam kotak penalti pada menit ke-87.
Gol itu sekaligus melengkapi brace Mbappe yang sebelumnya juga membuka keunggulan Real Madrid pada babak pertama.
Berawal dari upaya Gerard Martin menghalau bola, sapuan pemain Barcelona itu justru mengarah tepat kepada Mbappe. Pemain berusia 27 tahun itu lalu memanfaatkan situasi untuk menaklukkan Joan Garcia dan membawa Real Madrid unggul 1-0.
Barcelona berusaha bangkit setelah tertinggal satu gol. Upaya mereka membuahkan hasil pada babak kedua ketika Raphinha mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-61.
Namun, gol kedua Mbappe pada pengujung pertandingan memastikan Real Madrid keluar sebagai pemenang.
Hasil itu membuat Real Madrid memangkas jarak dengan Barcelona yang berada di puncak klasemen La Liga menjadi tiga poin.
Real Madrid saat ini menempati posisi ketiga dengan 24 poin, sedangkan di posisi kedua masih diduduki Atletico Madrid dengan 25 poin. Hasil itu pun membuat Barcelona menelan kekalahan pertama mereka di La Liga musim ini.
Kylian Mbappe menjadi pemain ke-24 yang mencetak 100 gol untuk Madrid. Mbappe juga tercatat sebagai pemain keempat tercepat yang mencapai jumlah itu, mengikuti jejak sejumlah legenda klub, seperti Alfredo Di Stefano, Raul Gonzalez, dan Cristiano Ronaldo.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022