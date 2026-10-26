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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 27 Oktober 2026 | 02.34 WIB

Jose Mourinho Tegaskan Target Real Madrid Lebih Besar daripada Menang El Clasico

Jose Mourinho menegaskan Real Madrid membidik gelar La Liga Spanyol.(ig @realmadrid) - Image

Jose Mourinho menegaskan Real Madrid membidik gelar La Liga Spanyol.(ig @realmadrid)

JawaPos.com - Jose Mourinho menegaskan bahwa kemenangan atas Barcelona di El Clasico bukan tujuan akhir Real Madrid.

Pelatih asal Portugal itu mengingatkan para pemainnya bahwa target utama Los Blancos adalah menjuarai La Liga, sehingga mereka tidak boleh terlena.

Real Madrid berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor 2-1 di Spotify Camp Nou pada Minggu (25/10).

Dua gol Kylian Mbappe, memastikan Los Blancos membawa pulang tiga poin sekaligus memangkas jarak dengan Barcelona di puncak klasemen menjadi hanya tiga poin.

Hasil tersebut memperpanjang catatan kemenangan Madrid menjadi lima pertandingan beruntun di semua kompetisi. 

Melansir ESPN, Jose Mourinho menegaskan, timnya harus segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya.

"Ini kemenangan besar, tetapi ketika kita kembali bekerja, saya tidak akan membiarkan siapa pun berpuas diri," kata Mourinho. 

"Real Madrid tidak bermain untuk menang di Camp Nou, tetapi untuk memenangkan liga. Kita harus terus maju," lanjut dia.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Mourinho ingin menjaga fokus timnya sepanjang musim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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