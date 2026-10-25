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Andre Rizal Hanafi
Senin, 26 Oktober 2026 | 05.30 WIB

Prediksi Skor LAFC vs LA Galaxy di MLS: Duel Panas El Trafico

LA Galaxy akan mengahadapi laga tandang lawan LAFC pada lanjutan kompetisi MLS. (Bobby Arifin) - Image

LA Galaxy akan mengahadapi laga tandang lawan LAFC pada lanjutan kompetisi MLS. (Bobby Arifin)

JawaPos.com - Los Angeles FC akan menghadapi Los Angeles Galaxy dalam lanjutan Major League Soccer (MLS) pada Senin (26/10) kick off pukul 08.00 WIB.

Pertandingan bertajuk El Trafico ini akan berlangsung di BMO Stadium dengan kedua tim membawa kepentingan berbeda menjelang berakhirnya musim reguler.

LAFC memiliki peluang untuk memperkuat posisi mereka dalam persaingan menuju babak playoff.

Sementara itu, Galaxy membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen Wilayah Barat sekaligus menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya.

Perubahan di ruang kepelatihan LAFC di bawah Xavi Tamarit memberikan dampak positif bagi performa tim.

LAFC belum terkalahkan di bawah arahan Tamarit dan berpeluang melanjutkan tren tersebut saat menghadapi rival sekota mereka.

Selain itu, bermain di BMO Stadium menjadi keuntungan tersendiri bagi LAFC dengan catatan kandang yang solid.

Mereka berpeluang memperpanjang rekor tidak terkalahkan menjadi lima pertandingan beruntun di stadion tersebut.

LAFC diperkirakan akan berusaha menjaga keseimbangan permainan sambil mencari peluang melalui serangan cepat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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