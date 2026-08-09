Hasil Toluca vs LAFC di Leagues Cup 2026: Penalti Dianulir VAR, Hugo Gonzalez Jadi Penyelamat

Toluca vs LAFC berakhir 0-0 di babak pertama Leagues Cup 2026. Penalti LAFC dianulir VAR, sementara Hugo Gonzalez tampil gemilang. (Dok. MLS)
JawaPos.com - Toluca dan Los Angeles FC (LAFC) bermain imbang tanpa gol hingga akhir babak pertama pertandingan fase grup Leagues Cup 2026 di BMO Stadium, Los Angeles, Sabtu (8/8) malam waktu setempat.
LAFC tampil lebih dominan setelah pertandingan dimulai. Tekanan tinggi yang diterapkan wakil MLS tersebut membuat Toluca kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan, LAFC sempat mendapat hadiah penalti pada menit pertama setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang.
Namun, keputusan tersebut dibatalkan setelah wasit meninjau tayangan VAR. Penalti yang sempat diberikan kepada LAFC akhirnya dianulir.
"Kedua tim memiliki peluang emas, namun gol belum juga tercipta; pertandingan antara Toluca dan LAFC di Leagues Cup memasuki jeda dengan skor imbang tanpa gol," sebut media AS dalam live blognya.
Setelah itu, pertandingan berlangsung lebih terbuka.
Denis Bouanga beberapa kali menjadi ancaman serius bagi pertahanan Toluca. Pada menit ke-23, penyerang LAFC tersebut berhasil melewati sejumlah pemain lawan, tetapi Hugo Gonzalez tampil sigap dan menggagalkan peluang tersebut.
Toluca bukan tanpa peluang. Pada menit ke-33, Helinho mendapat ruang di dalam kotak penalti LAFC dan melepaskan tembakan menyilang. Namun, Hugo Lloris masih mampu mengamankan gawangnya.
LAFC kembali menekan menjelang turun minum. Mereka bahkan sempat membentur tiang pada menit ke-37. Hugo Gonzalez juga kembali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Toluca tetap aman.
Hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, skor 0-0 tetap bertahan.
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Toluca memasuki laga ini dengan modal positif setelah menang 3-0 atas Seattle Sounders pada pertandingan pertama Leagues Cup 2026.
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