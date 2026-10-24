Andre Onana Kecelakaan Usai Trabzonspor Menang Atas Hearts

Kiper Trabzonspor Andre Onana kecelakaan di Turki. (@andreonana.24/Instagram).
JawaPos.com - Kiper Trabzonspor Andre Onana terlibat tabrakan beruntun di wilayah utara Turki pada Kamis (22/10) waktu setempat.
Beruntung, penjaga gawang asal Kamerun itu selamat tanpa mengalami cedera. Insiden itu terjadi setelah pertandingan Liga Conference UEFA 2026/2027.
Pemain berusia 30 tahun itu sedang dalam perjalanan pulang bersama keluarganya setelah membantu Trabzonspor meraih kemenangan 2-0 atas klub Skotlandia, Hearts. Kecelakaan itu dilaporkan terjadi di distrik Yomra, Trabzon.
Dilansir dari Reuters, kecelakaan itu berawal dari sebuah kendaraan yang menabrak mobil Onana dari belakang. Benturan itu membuat mobil sang kiper terdorong hingga menabrak kendaraan lain yang berada di depannya. Mobil Onana pun tampak ringsek di bagian depan.
Meski melibatkan beberapa kendaraan, Onana dan seluruh anggota keluarganya dilaporkan tidak mengalami cedera setelah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Pejabat Trabzonspor juga mendatangi lokasi kejadian untuk memastikan kondisi penjaga gawangnya setelah menerima informasi mengenai kecelakaan itu.
Presiden Trabzonspor Ertugrul Dogan telah mengonfirmasi bahwa kondisi Onana baik-baik saja setelah insiden tersebut. Kabar itu melegakan, mengingat Onana merupakan salah satu pemain penting di bawah mistar gawang Trabzonspor.
Onana sebelumnya bergabung dengan Trabzonspor pada 2025 lewat kesepakatan peminjaman dari Manchester United dan diperpanjang hingga musim 2026/2027.
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