Prediksi Skor Thun vs Hearts: Tuan Rumah Terpuruk, Tamu Punya Peluang

JawaPos.com - Thun akan menjamu Hearts dalam lanjutan fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Arena Thun, Swiss, Jumat (6/11/2026) pukul 00.30 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah mengawali perjalanan di kompetisi Eropa musim ini dengan hasil kurang memuaskan.

Hearts datang dengan ambisi membawa pulang tiga poin sekaligus memburu kemenangan pertama di fase liga. Sementara itu, Thun ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk memperbaiki catatan mereka di kompetisi Eropa.

Perjalanan Thun musim ini memang tidak berjalan sesuai harapan. Setelah berhasil meraih gelar Swiss Super League 2025/2026, mereka justru mengalami penurunan performa pada musim berikutnya. Thun gagal melanjutkan langkah di kualifikasi Liga Champions dan Liga Europa sebelum akhirnya tampil di Conference League.

Dua pertandingan pertama di fase liga juga berakhir dengan kekalahan. Mereka belum mampu mencetak gol ketika menghadapi Twente dan Hajduk Split. Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim tuan rumah jika ingin mendapatkan hasil lebih baik saat menjamu Hearts.

Thun Masih Bermasalah di Lini Pertahanan Meski demikian, Thun memiliki modal positif menjelang pertandingan ini. Mereka baru saja mengalahkan Lausanne-Sport dengan skor dramatis 5-4. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri periode lima pertandingan tanpa kemenangan.

Kemenangan itu bisa menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Thun. Namun, lini pertahanan mereka masih perlu mendapat perhatian setelah kebobolan empat gol dalam pertandingan tersebut.

Di kubu lawan, Hearts juga belum menemukan performa terbaiknya di Conference League. Wakil Skotlandia tersebut baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan awal. Mereka juga datang dengan situasi yang kurang ideal setelah tersingkir dari semifinal Piala Liga Skotlandia akibat kekalahan dari Hibernian.

Meski begitu, kemenangan atas Motherwell dalam pertandingan tandang terakhir bisa menjadi bekal penting bagi Hearts. Mereka diharapkan mampu tampil lebih disiplin dan memanfaatkan celah di pertahanan Thun.