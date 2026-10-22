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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.35 WIB

Prediksi Skor Trabzonspor vs Hearts: Tuan Rumah Incar Tiga Poin, Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

Pemain Trabzonspor, Mohamed Salah (Bein Sports) - Image

Pemain Trabzonspor, Mohamed Salah (Bein Sports)

JawaPos.com - Trabzonspor akan menjamu Hearts pada matchday kedua fase liga UEFA Conference League 2026/2027 di Papara Park, Kamis (22/10/2026) pukul 23.45 WIB.

Tuan rumah memiliki modal bagus untuk kembali meraih kemenangan, sementara tim tamu datang dengan pekerjaan besar untuk membenahi lini pertahanan.

Trabzonspor sedang berada dalam tren positif setelah mencatatkan empat kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.

Performa tersebut menjadi bekal penting bagi tim asuhan Thomas Reis untuk menghadapi wakil Skotlandia yang baru saja menelan kekalahan telak 1-7 dari Celtic.

Selain bermain di kandang sendiri, Trabzonspor juga memiliki lini serang yang produktif.

Mereka membuka perjalanan di fase liga Conference League musim ini dengan kemenangan 4-2 atas KuPS.

Hasil itu memperlihatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan peluang untuk mencetak gol.

Kepercayaan diri tuan rumah semakin meningkat setelah mampu melewati periode sulit pada awal musim.

Sebelumnya, Trabzonspor tersingkir dari kualifikasi Liga Europa usai kalah agregat 0-5 dari Ferencvaros. Mereka kemudian menelan kekalahan 1-2 dari Amed Sportif Faaliyetler di kompetisi domestik.

Editor: Banu Adikara
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