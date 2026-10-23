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M Sholahuddin
Jumat, 23 Oktober 2026 | 15.52 WIB

Bernardo Silva Cetak Gol Perdana, Sentil PR Real Madrid Jelang Lawan Barcelona

Bernardo Silva puas mencetak gol pertamanya bersama Real Madrid saat menang 4-1 atas RB Leipzig. Namun, ia menilai tim masih harus memperbaiki keseimbangan permainan sebelum menghadapi Barcelona. (Dok. Real) - Image

Bernardo Silva puas mencetak gol pertamanya bersama Real Madrid saat menang 4-1 atas RB Leipzig. Namun, ia menilai tim masih harus memperbaiki keseimbangan permainan sebelum menghadapi Barcelona. (Dok. Real)

JawaPos.com - Bernardo Silva merayakan gol pertamanya bersama Real Madrid setelah membantu tim meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions. Namun, gelandang asal Portugal itu mengingatkan bahwa Los Blancos masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara penguasaan bola dan agresivitas menyerang.

Bernardo juga mulai mengalihkan perhatian ke El Clasico melawan Barcelona. Ia menyadari pertandingan tersebut memiliki arti penting bagi persaingan di La Liga, meskipun musim masih berada di tahap awal.

Bernardo Silva Soroti Keseimbangan Permainan Madrid

Real Madrid memiliki banyak pemain dengan kemampuan individu yang mumpuni, terutama dalam situasi satu lawan satu. Namun, Bernardo menilai kemampuan menyerang tersebut perlu didukung pendekatan taktis yang tepat agar tim bisa tampil konsisten.

Melansir Mundo Deportivo, Bernardo berbicara kepada Movistar Plus+ setelah kemenangan atas Leipzig. Ia mengakui bahwa menjaga keseimbangan permainan bukan perkara mudah.

“Sulit untuk mencapai keseimbangan antara mengendalikan permainan dan tidak menjadi tim yang membosankan.”

Bernardo menjelaskan bahwa Madrid harus mampu menguasai bola tanpa kehilangan keberanian untuk bergerak maju. Menurutnya, permainan yang terlalu berfokus pada penguasaan bola justru bisa mengurangi ancaman serangan tim.

“Kami adalah tim dengan pemain yang sangat agresif secara individu dalam situasi satu lawan satu, yang suka menggiring bola dan mencari ruang.”

“Kita perlu mencapai keseimbangan antara menguasai bola dan terus menyerang, bermain langsung.”

Ia menambahkan bahwa Madrid perlu mempersiapkan diri dengan baik agar tetap mampu mengendalikan permainan tanpa kehilangan intensitas dan agresivitas.

Gol Perdana Bernardo Silva Jadi Modal Positif

Kemenangan atas Leipzig terasa istimewa bagi Bernardo karena ia akhirnya mencetak gol pertama dengan seragam Real Madrid.

Editor: Hendra
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