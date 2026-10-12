Kim Kardashian dan Martin Brundle Akhirnya Berbincang di F1 Singapura Usai Insiden Monaco

Kim Kardashian (Motorsport)
JawaPos.com – Kim Kardashian akhirnya berbicara langsung dengan komentator Formula 1, Martin Brundle, menjelang Grand Prix Singapura 2026 setelah sempat mengabaikannya dalam momen canggung di Monaco.
Dilansir dari laman Motorsport pada Senin (12/10), Keduanya terlihat bertemu di area grid Sirkuit Marina Bay ketika Brundle menyapa Kardashian, yang hadir untuk mendukung pasangannya, Lewis Hamilton, pembalap Ferrari.
Kardashian menanggapi pertemuan tersebut dengan candaan, “Apakah aku tidak tahu aturannya, atau kita memulai dengan kurang baik?”, yang disambut tawa oleh Brundle.
Momen itu menjadi pertemuan lanjutan setelah Brundle sebelumnya mencoba mewawancarai Kardashian di Grand Prix Monaco ketika hubungan perempuan tersebut dengan Hamilton mulai menjadi perhatian publik.
Dalam wawancara di Singapura, Kardashian mengungkapkan kesan positifnya terhadap Formula 1 dengan menyebut ajang tersebut luar biasa, menyenangkan, dan liar karena menawarkan pengalaman yang belum pernah ia lihat sebelumnya.
Brundle kemudian mengalihkan pembicaraan kepada Hamilton dan menyinggung performa pembalap Ferrari itu yang dinilainya sedang berada dalam kondisi prima.
Kardashian menyetujui penilaian tersebut dengan mengatakan bahwa Hamilton terlihat sangat percaya diri, sekaligus mengungkapkan harapannya agar balapan berjalan lancar.
Hamilton sebelumnya finis kedua dalam balapan sprint Singapura di belakang Kimi Antonelli, sementara ia memulai balapan utama dari posisi ketiga di belakang Max Verstappen dan Charles Leclerc.
Pertemuan singkat Kardashian dan Brundle akhirnya berakhir dengan suasana lebih santai, menandai berakhirnya kecanggungan yang sempat muncul saat keduanya berinteraksi di Monaco.
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