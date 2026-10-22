Khvicha Kvaratskhelia Buka Suara Usai Dipastikan Cedera ACL dan Absen Berbulan-bulan

Pemain PSG, Khvicha Kvaratskhelia dipapah keluar lapangan karena cedera. (Istimewa)
JawaPos.com - Khvicha Kvaratskhelia harus menghadapi kenyataan pahit setelah dipastikan mengalami cedera robek ligamen anterior cruciate (ACL). Bintang Paris Saint-Germain tersebut berpotensi absen hingga akhir musim 2026-27 setelah mengalami cedera saat menghadapi Barcelona di Liga Champions.
Pemain berusia 25 tahun itu mengalami cedera ketika bertabrakan dengan Xavi Espart pada menit ke-59 dalam pertandingan Selasa lalu. Kondisinya cukup serius hingga staf medis PSG harus menggendongnya keluar lapangan.
PSG kemudian mengonfirmasi bahwa mantan pemain Napoli tersebut akan menjalani operasi pada lutut kanannya dalam beberapa hari mendatang.
Dalam pernyataan resmi, PSG mengatakan: "Setelah mengalami robekan ligamen anterior cruciate di lutut kanannya selama pertandingan kemarin melawan FC Barcelona, Khvicha Kvaratskhelia akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang."
Belum ada kepastian mengenai kapan Kvaratskhelia bisa kembali bermain. Namun, cedera ACL biasanya membutuhkan waktu pemulihan setidaknya sembilan bulan, sehingga peluangnya untuk kembali tampil pada musim ini sangat kecil.
Kvaratskhelia: Mengapa Harus Saya?
Melansir ESPN, Kvaratskhelia mengungkapkan perasaan dan kekecewaannya melalui unggahan di Instagram. Ia mengaku terus memikirkan alasan dirinya harus mengalami cedera serius tersebut, meski sudah mempersiapkan diri dengan maksimal untuk pertandingan melawan Barcelona.
"Waktu belum lama berlalu, namun satu pikiran terus berputar di kepala saya: mengapa saya? Saya tidak pernah menyembunyikan apa pun," kata Kvaratskhelia dalam sebuah unggahan di Instagram.
Pemain internasional Georgia itu menegaskan bahwa dirinya telah melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum pertandingan. Meski harus menerima kenyataan bahwa ia akan melewatkan banyak pertandingan, Kvaratskhelia bertekad menjalani proses pemulihan dengan penuh kesungguhan.
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