Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.03 WIB

Khvicha Kvaratskhelia Buka Suara Usai Dipastikan Cedera ACL dan Absen Berbulan-bulan

Pemain PSG, Khvicha Kvaratskhelia dipapah keluar lapangan karena cedera. (Istimewa) - Image

Pemain PSG, Khvicha Kvaratskhelia dipapah keluar lapangan karena cedera. (Istimewa)

JawaPos.com - Khvicha Kvaratskhelia harus menghadapi kenyataan pahit setelah dipastikan mengalami cedera robek ligamen anterior cruciate (ACL). Bintang Paris Saint-Germain tersebut berpotensi absen hingga akhir musim 2026-27 setelah mengalami cedera saat menghadapi Barcelona di Liga Champions.

Pemain berusia 25 tahun itu mengalami cedera ketika bertabrakan dengan Xavi Espart pada menit ke-59 dalam pertandingan Selasa lalu. Kondisinya cukup serius hingga staf medis PSG harus menggendongnya keluar lapangan.

PSG kemudian mengonfirmasi bahwa mantan pemain Napoli tersebut akan menjalani operasi pada lutut kanannya dalam beberapa hari mendatang.

Dalam pernyataan resmi, PSG mengatakan: "Setelah mengalami robekan ligamen anterior cruciate di lutut kanannya selama pertandingan kemarin melawan FC Barcelona, ​​Khvicha Kvaratskhelia akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang."

Belum ada kepastian mengenai kapan Kvaratskhelia bisa kembali bermain. Namun, cedera ACL biasanya membutuhkan waktu pemulihan setidaknya sembilan bulan, sehingga peluangnya untuk kembali tampil pada musim ini sangat kecil.

Kvaratskhelia: Mengapa Harus Saya?

Melansir ESPN, Kvaratskhelia mengungkapkan perasaan dan kekecewaannya melalui unggahan di Instagram. Ia mengaku terus memikirkan alasan dirinya harus mengalami cedera serius tersebut, meski sudah mempersiapkan diri dengan maksimal untuk pertandingan melawan Barcelona.

"Waktu belum lama berlalu, namun satu pikiran terus berputar di kepala saya: mengapa saya? Saya tidak pernah menyembunyikan apa pun," kata Kvaratskhelia dalam sebuah unggahan di Instagram.

Pemain internasional Georgia itu menegaskan bahwa dirinya telah melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum pertandingan. Meski harus menerima kenyataan bahwa ia akan melewatkan banyak pertandingan, Kvaratskhelia bertekad menjalani proses pemulihan dengan penuh kesungguhan.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cristiano Ronaldo Beri Semangat kepada Kvaratskhelia yang Alami Cedera ACL - Image
Sepak Bola Dunia

Cristiano Ronaldo Beri Semangat kepada Kvaratskhelia yang Alami Cedera ACL

Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.00 WIB

Kemenangan PSG atas Barcelona Dibayar Mahal, Kvaratskhelia hingga Dembele Tumbang - Image
Sepak Bola Dunia

Kemenangan PSG atas Barcelona Dibayar Mahal, Kvaratskhelia hingga Dembele Tumbang

Kamis, 22 Oktober 2026 | 07.04 WIB

Hansi Flick Tanggapi Kekalahan Barcelona dari PSG: Kami Belajar Banyak - Image
Sepak Bola Dunia

Hansi Flick Tanggapi Kekalahan Barcelona dari PSG: Kami Belajar Banyak

Kamis, 22 Oktober 2026 | 06.04 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore