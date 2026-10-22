Prediksi Susunan Pemain Juventus vs Stade Rennais: Spalletti Siapkan Perubahan

Luciano Spalletti mengevaluasi kekalahan Juventus dari Lazio dan menyiapkan skema baru saat menjamu Stade Rennais di Liga Europa. (Dok. Juventus)
JawaPos.com – Kekalahan tiga gol tanpa balas oleh SS Lazio dalam giornata ketujuh Serie A akhir pekan lalu (19/10) memberi pelajaran bagi allenatore Juventus Luciano Spalletti.
Terutama dari pemilihan formasi permainan untuk Federico Gatti dkk.
Juve menerapkan formasi 4-2-3-1 saat kalah dalam laga di Stadio Olimpico, Roma, tersebut.
Dalam tiga laga terakhir, Juve gagal menang saat menerapkan skema pohon cemara tersebut.
Alhasil, Spalletti berencana mengusung skema baru dalam laga fase league Liga Europa melawan Stade Rennais, di Allianz Stadium, Turin, malam nanti (siaran langsung SCTV/beIN Sports 3/beIN Sports Connect/Vidio pukul 23.45 WIB).
"Kami harus menemukan rasa lapar dan keinginan untuk bereaksi. Kami harus membuat para penggemar bangga," kata Spalletti seperti dilansir La Gazzetta dello Sport.
Spalletti juga meminta pemainnya tidak terpaku dengan perubahan formasi permainan.
"Sistem permainan tidak akan mengubah apa pun jika tidak ada gairah terhadap alur permainan," ucap pelatih peraih scudetto Serie A 2022–2023 bersama SSC Napoli tersebut.
Juventus (3-4-2-1)
25-Vicario (g); 4-Gatti (c), 6-Kelly, 15-Kalulu; 22-McKennie, 8-Koopmeiners, 29-Sarr, 20-Cambiaso; 17-Alajbegovic, 11-Zhegrova; 27-Woltemade.
Pelatih: Luciano Spalletti
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