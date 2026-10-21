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Antara
Rabu, 21 Oktober 2026 | 20.19 WIB

Jamu Arsenal, Bayern Munchen Berlaga Tanpa Kompany, Neuer dan Kimmich

Vincent Kompany meluapkan kekecewaannya setelah Michael Olise menerima kartu merah saat Bayern Munchen menghadapi Viking FK. Insiden tersebut mengubah momentum pertandingan dan membuat Bayern kehilangan keunggulan. (Instagram/@vincentkompany) - Image

Vincent Kompany meluapkan kekecewaannya setelah Michael Olise menerima kartu merah saat Bayern Munchen menghadapi Viking FK. Insiden tersebut mengubah momentum pertandingan dan membuat Bayern kehilangan keunggulan. (Instagram/@vincentkompany)

JawaPos.com - Bayern Munchen akan berlaga tanpa kehadiran pelatih Vincent Kompany, kiper Manuel Neuer, dan gelandang Joshua Kimmich saat menjamu Arsenal dalam pertandingan Liga Champions, Kamis (21/10).

Asisten pelatih Bayern Aaron Danks mengungkapkan ketiganya diragukan karena kondisi kesehatan dan alasan pribadi.

“Vincent sedang terserang virus dan penting baginya untuk beristirahat. Jadi, dia berada di rumah. Kami memantau kondisinya dari hari ke hari. Dia akan tetap menjalankan perannya dalam pertandingan, baik di Allianz Arena maupun tidak,” kata Danks dalam laman Bayern pada Rabu.

Untuk Neuer, Bayern belum mengambil keputusan mengenai kemungkinan tampilnya kiper utama tersebut. Penjaga gawang berusia 40 tahun itu baru kembali berlatih dalam dua hari terakhir setelah mengalami cedera ringan.

Kondisi Kimmich juga belum dapat dipastikan. Gelandang tim nasional Jerman itu tidak mengikuti latihan karena alasan pribadi.

“Untuk Joshua, ada alasan pribadi. Saya belum tahu apa artinya bagi pertandingan besok,” ujar Danks.

Bayern menghadapi Arsenal dengan tekad bangkit di Liga Champions setelah pekan lalu ditahan imbang 3-3 oleh Viking di Norwegia.

Meski demikian, Die Roten mendapat suntikan kepercayaan diri setelah menghancurkan RB Leipzig 6-1 dalam laga Bundesliga akhir pekan lalu.

Bayern juga kehilangan Michael Olise karena larangan bermain. Absennya sejumlah pemain berpotensi menjadi tantangan bagi tuan rumah saat menghadapi Arsenal.

Editor: Banu Adikara
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