Gagal Antisipasi Set Pieces Fenerbahce, Liverpool Sial Lagi di Istanbul

Virgil van Dijk minta tim belajar dari kesalahan usai Liverpool ditekuk Fenerbahce 2-3. (Dok. Instagram/@liverpoolfc)
JawaPos.com – Miracle of Istanbul –kemenangan dramatis Liverpool FC atas AC Milan di final Liga Champions 2005– tidak lagi memberi keberuntungan bagi LFC. Dua kali datang ke Istanbul dalam dua musim terakhir di Liga Champions, LFC harus pulang dengan kekalahan. Kemarin (5/11), LFC dikalahkan Fenerbahce 2-3.
Dalam fase league musim lalu, The Reds –julukan LFC– juga menyerah 0-1 oleh klub asal Istanbul lainnya, Galatasaray. Faktor penyebabnya sama. Yaitu gagal mengantisipasi bola mati (set pieces). Gol-gol Fenerbahce tercipta melalui skema tersebut.
”Alasan utama yang bisa aku dapatkan kenapa kami kalah dalam laga ini adalah karena kami kemasukan dari tiga bola set pieces,” ungkap tactician LFC Andoni Iraola seperti dilansir dari Liverpool Echo.
Menurut Iraola, timnya sejatinya sudah tahu bahwa set pieces adalah salah satu kekuatan Fenerbahce. ”Kami kemasukan dari tendangan bebas, sepak pojok, dan bahkan dari lemparan jauh di akhir pertandingan. Kami kebobolan dalam situasi yang harusnya kami bertahan lebih baik,” tutur pelatih yang menggantikan Arne Slot pada musim panas lalu.
Kekalahan oleh Fenerbahce menjadi kekalahan beruntun bagi LFC setelah takluk 0-1 oleh Arsenal di Anfield dalam ajang Premier League (1/11). Kapten sekaligus bek tengah LFC Virgil van Dijk pun meminta rekan-rekannya belajar dari kesalahan.
”Aku lelah melihat kesalahan yang sama setiap pekan. Kita tidak bisa terus menyalahkan taktik, wasit, atau nasib buruk. Di titik tertentu, para pemain harus menerima bahwa mereka tidak tampil cukup baik,” beber Van Dijk.
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