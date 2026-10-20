Prediksi Susunan Pemain PSG vs Barcelona: Duel Vitinha dan Pedri bakal Tersaji

JawaPos.com - Duel Vitinha dan Pedri akan terjadi di laga PSG melawan Barcelona. Laga pertemuan ketiga Liga Champions tersebut dimainkan di Parc des Princes, Rabu (21/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Gelandang Barcelona, Pedri, sudah menantikan duel lini tengah melawan PSG. Sebagai pemain, dia berusaha untuk menikmati pertandingan dari lapangan.

"Saya membayangkan pertarungan yang indah [di lini tengah]. Kedua lini tengah lebih menderita ketika mereka tidak menguasai bola, jadi siapa pun yang menguasai bola besok akan memiliki keuntungan. Kami datang dengan dinamika yang baik dan penuh percaya diri," kata Pedri yang dikutip laman resmi UEFA, Selasa (20/10/2026).

"Kami melihatnya sebagai pertandingan yang sangat sulit melawan lawan yang kompleks, tetapi kami tidak melihatnya sebagai final. Kami ingin menang. Ini adalah lawan yang bagus untuk menguji level yang kami miliki di Eropa. Bagi saya, mengingat gaya bermain kedua tim, ini adalah salah satu pertandingan terbaik yang bisa Anda tonton - jika bukan yang terbaik. Jika memungkinkan, saya akan cukup beruntung untuk menikmatinya di lapangan, dan saya akan melakukan yang terbaik. Saya harap para penggemar juga menikmatinya, dan kami bisa membawa pulang poin," lanjut gelandang timnas Spanyol itu.

Salah satu duel yang dinantikan di laga besok adalah Pedri menghadapi Vitinha. Pemain berusia 23 tahun tersebut mengagumi Vitinha sebagai salah satu gelandang terbaik dan sudah menantikan duel melawannya.

"Dia adalah pemain yang bisa menjadi pembeda. Salah satu yang terbaik, jika bukan yang terbaik, dalam hal menciptakan peluang. Ketika dia tidak ada, Anda akan sangat merasakannya. Saya suka bermain melawan pemain seperti ini. Bersaing melawan yang terbaik selalu menyenangkan," ujar Pedri.

Di sisi lain, Vitinha bertekad untuk meraih kemenangan lagi setelah mengalahkan Manchester City. Gelandang timnas Portugal tersebut mengatakan PSG dan Barcelona sangat mengandalkan penguasaan bola.

"Kami telah meraih dua kemenangan besar; kemenangan 4-2 di Liga Champions melawan Man City sangat sulit dan kemenangan 3-1 di akhir pekan melawan Strasbourg juga, karena kami perlu melakukan comeback. Sekarang kami memiliki pertandingan besar lainnya yang sangat kami nantikan, dan merupakan suatu kehormatan untuk terlibat di dalamnya," kata Vitinha.