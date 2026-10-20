Prediksi Stuttgart vs Atletico Madrid: Adu Tajam Lini Depan vs Disiplin Pertahanan

Atletico Madrid akan bertandang ke markas Stuttgart pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027. (ig @atleticodemadrid)
JawaPos.com - Stuttgart akan menjamu Atletico Madrid pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027. Duel kedua tim dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di MHPArena, Rabu (21/10) pukul 02.00 WIB.
Kedua tim datang dengan modal yang cukup baik di kompetisi Eropa.
Stuttgart berhasil meraih dua kemenangan dalam dua pertandingan pertama, sedangkan Atletico Madrid mulai menemukan ritme permainan setelah bangkit dari kekalahan pada laga pembuka.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Stuttgart. Meski begitu, performa Stuttgart belum sepenuhnya konsisten.
Konsistensi selama 90 menit akan sangat menentukan, terutama ketika berhadapan dengan lawan yang terbiasa memanfaatkan kesalahan sekecil apa pun.
Di kubu tamu, Atletico Madrid juga menunjukkan perkembangan positif. Tim asuhan Diego Simeone berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0 pada matchday kedua.
Atletico juga memiliki catatan positif dalam beberapa pertandingan terakhir. Sebelum menghadapi Stuttgart, mereka berhasil mengalahkan Alaves 2-1, Real Madrid 2-1, dan Osasuna 4-0.
Meski demikian, performa tandang mereka di Liga Champions masih menjadi pekerjaan rumah.
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Jawa Pos
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