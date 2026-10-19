AC Milan Gulung Atalanta 3-2, Ruben Amorim Pertahankan Rekor Nirkalah

JawaPos.com – AC Milan berhasil mengalahkan Atalanta dengan skor 3-2 pada pekan ketujuh Serie A 2026/2027 di San Siro, Minggu (18/10). Sempat unggul tiga gol, Rossoneri harus bekerja keras untuk mempertahankan keunggulan setelah tim tamu bangkit pada babak kedua.

Kemenangan tersebut membawa AC Milan naik ke posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 15 poin. Tim asuhan Ruben Amorim itu kini berjarak empat poin dari Inter Milan yang berada di puncak klasemen.

Christian Pulisic sempat membawa Milan unggul lebih dulu pada menit ke-13. Namun, gol tersebut dianulir karena sang pemain berada dalam posisi offside.

Milan akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-24 melalui penalti Goncalo Ramos. Wasit memberikan hadiah penalti setelah Relja Obric melakukan handball saat berusaha menghalau tembakan Yunus Musah. Obric baru masuk ke lapangan untuk menggantikan Sead Kolasinac yang mengalami cedera.

Ramos menjalankan tugasnya dengan baik. Penyerang tersebut mengarahkan bola ke sisi berlawanan dari pergerakan kiper Atalanta, Marco Carnesecchi, untuk membawa Milan unggul 1-0.

Menjelang turun minum, Milan menggandakan keunggulan. Diego Moreira mengirimkan umpan kepada Adrien Rabiot di tepi kotak penalti. Gelandang asal Prancis itu kemudian memotong ke dalam sebelum melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan Carnesecchi pada menit ke-43.

Memasuki babak kedua, Milan kembali mendapat hadiah penalti setelah Thomas Kristensen melakukan handball saat menghalau tembakan Rabiot. Ramos kembali dipercaya menjadi eksekutor pada menit ke-56, tetapi kali ini Carnesecchi berhasil membaca arah bola dan menggagalkan peluang tersebut.

Meski gagal menambah gol dari titik putih, Milan tetap memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Berawal dari sepak pojok yang diambil Luka Modric, Rabiot menyentuh bola dengan sundulan sebelum Mario Gila menyambutnya dengan sundulan lain untuk mencetak gol pada menit ke-57.

Atalanta belum menyerah meski tertinggal tiga gol. Tim tamu meningkatkan intensitas serangan dan memperkecil ketertinggalan pada menit ke-66 melalui Gianluca Gaetano. Pemain yang masuk dari bangku cadangan itu menuntaskan umpan dari Nicola Zalewski dengan tembakan kaki kiri ke sudut gawang.