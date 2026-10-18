Gareth Southgate Nikmati Hidup Tanpa Sepak Bola, Enggan Melatih Lagi

Mantan pelatih timnas Inggris itu mengaku kehilangan antusiasme terhadap sepak bola setelah meninggalkan jabatannya. Kini, dia menikmati kehidupan baru sebagai pengajar. (Dok. UEFA)
JawaPos.com - Gareth Southgate menikmati kehidupan di luar sepak bola setelah mengakhiri tugasnya sebagai pelatih timnas Inggris pada 2024.
Dia mengaku kehilangan antusiasme untuk melatih dan belum melihat alasan untuk kembali ke dunia kepelatihan.
Dalam siniar The Amol Rajan Connection, Southgate mengungkapkan bahwa dirinya menikmati pekerjaan sebagai dosen tamu di Harvard Business School.
Dia juga mengaku sudah tidak lagi menonton pertandingan klub sejak final Piala FA 2025 di Stadion Wembley, London.
Final tersebut mempertemukan Crystal Palace dengan Manchester City dan berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Palace. Southgate mengaku menikmati 18 bulan terakhir dalam hidupnya tanpa aktivitas melatih.
"Saya sangat menikmati 18 bulan terakhir dalam hidup saya. Untuk saat ini, saya tidak menikmatinya (sepak bola) dan saya tidak melihat skenario apa pun untuk kembali ke sana (melatih, Red)," tutur Southgate.
Southgate dikenal sebagai sosok yang membawa Inggris ke final Euro 2020 dan Euro 2024. Namun, untuk saat ini, mantan pelatih berusia 56 tahun tersebut memilih menikmati profesi barunya ketimbang kembali menangani klub atau tim nasional.
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