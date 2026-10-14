Rating Pemain Manchester United Usai Kalah 0-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions

Manchester United kalah 0-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions. Carlos Baleba tampil menonjol, sementara Diogo Dalot dan Bruno Fernandes mendapat nilai rendah setelah performa yang mengecewakan. (Istimewa)
JawaPos.com - Manchester United kembali menelan hasil buruk setelah takluk 0-2 dari Atletico Madrid di Stadion Metropolitano. Kekalahan ini memperpanjang periode sulit yang dialami tim asuhan Michael Carrick pada awal musim.
United langsung berada dalam posisi tertinggal ketika Pablo Barrios mencetak gol pada detik ke-53. Alex Baena lebih dulu melewati Diogo Dalot sebelum mengirimkan umpan kepada Barrios, yang melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang.
Setan Merah sempat memiliki sejumlah peluang untuk menyamakan kedudukan. Bryan Mbeumo dua kali memaksa Jan Oblak melakukan penyelamatan, sedangkan tembakan jarak jauh Bruno Fernandes hanya membentur tiang gawang.
Namun, harapan untuk bangkit semakin menipis setelah Leny Yoro menerima kartu merah pada 20 menit terakhir karena menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas. Ademola Lookman kemudian memastikan kemenangan Atletico.
Melansir Manchester Evening News, berikut rating para pemain Manchester United dalam pertandingan tersebut.
Baca Juga: Michael Carrick Buka Suara soal Kritik Lisandro Martinez kepada Petinggi Manchester United
Rating Pemain Utama
Senne Lammens — 6/10
Menunjukkan kemampuan penyelamatan yang solid dalam beberapa kesempatan dan tidak banyak mendapat bantuan ketika Atletico mencetak gol. Ia juga terlihat lebih nyaman saat menguasai bola dengan kakinya. Meski tidak terlalu sering diuji, penampilannya cukup meyakinkan.
Diogo Dalot — 4/10
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022