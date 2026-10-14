Rating Pemain Manchester United Usai Kalah 0-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions

JawaPos.com - Manchester United kembali menelan hasil buruk setelah takluk 0-2 dari Atletico Madrid di Stadion Metropolitano. Kekalahan ini memperpanjang periode sulit yang dialami tim asuhan Michael Carrick pada awal musim.

United langsung berada dalam posisi tertinggal ketika Pablo Barrios mencetak gol pada detik ke-53. Alex Baena lebih dulu melewati Diogo Dalot sebelum mengirimkan umpan kepada Barrios, yang melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang.

Setan Merah sempat memiliki sejumlah peluang untuk menyamakan kedudukan. Bryan Mbeumo dua kali memaksa Jan Oblak melakukan penyelamatan, sedangkan tembakan jarak jauh Bruno Fernandes hanya membentur tiang gawang.

Namun, harapan untuk bangkit semakin menipis setelah Leny Yoro menerima kartu merah pada 20 menit terakhir karena menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas. Ademola Lookman kemudian memastikan kemenangan Atletico.

Melansir Manchester Evening News, berikut rating para pemain Manchester United dalam pertandingan tersebut.

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Rating Pemain Utama

Senne Lammens — 6/10

Menunjukkan kemampuan penyelamatan yang solid dalam beberapa kesempatan dan tidak banyak mendapat bantuan ketika Atletico mencetak gol. Ia juga terlihat lebih nyaman saat menguasai bola dengan kakinya. Meski tidak terlalu sering diuji, penampilannya cukup meyakinkan.