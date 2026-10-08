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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 8 Oktober 2026 | 22.10 WIB

Persib Targetkan Menang di Laga Perdana ASEAN Club Championship, Port FC Jadi Ujian

Pemain Persib Bandung. (instagram @persib) - Image

Pemain Persib Bandung. (instagram @persib)

JawaPos.com - Persib Bandung membawa modal positif saat memulai perjalanan di ASEAN Club Championship (ACC) Cup 2026.

Maung Bandung akan menghadapi Port FC pada laga perdana Grup G di Thammasat Stadium, Bangkok, Thailand, Kamis (8/10/2026).

Ada catatan menarik yang ingin dipertahankan Persib pada pertandingan tersebut. Sejak Igor Tolic menangani tim pada musim 2026/2027, Maung Bandung selalu mampu meraih kemenangan dalam laga pertama di setiap kompetisi yang diikuti.

Tren tersebut dimulai di Super League. Persib membuka kompetisi dengan kemenangan atas PSM Makassar di kandang sendiri.

Catatan positif kemudian berlanjut di AFC Champions League (ACL) Two. Maung Bandung berhasil membawa pulang kemenangan dari markas FC Seoul.

Jika ditarik lebih jauh ke masa pramusim, Persib juga mengawali kiprahnya di Piala Presiden dan Dewata Challenge di Bali dengan kemenangan.

Kapten Persib Bandung, Marc Klok, berharap catatan tersebut kembali berlanjut ketika menghadapi Port FC. Menurutnya, kemenangan pada laga pertama akan menjadi modal penting bagi perjalanan tim di kompetisi Asia Tenggara.

"Kami memulai kampanye ini dengan kemenangan penting, dan besok kami harus memulainya dengan sangat baik di Thailand," kata Klok dalam konferensi pers di Thammasat Stadium, Rabu (7/10), dikutip dari laman resmi Persib.

Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Tambah Kekuatan Persib

Persib Bandung mendapat tambahan tenaga dengan bergabungnya Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Keduanya baru menyusul ke Thailand setelah membantu Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Igor Tolic memahami kondisi kedua pemain yang membutuhkan waktu untuk beristirahat. Namun, pelatih asal Kroasia tersebut menilai keberhasilan bersama Timnas Indonesia dapat memberikan energi positif bagi Haye dan Ragnar.

Editor: Hendra
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Sumber: Persib Bandung
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