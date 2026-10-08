Tak Ikut Hadapi Port FC, 6 Pemain Persib Bandung Jalani Program Khusus

JawaPos.com - Persib Bandung tidak membawa seluruh pemainnya saat bertandang ke Thailand untuk menghadapi Port FC pada laga perdana ASEAN Club Championship (ACC) Cup 2026/2027, Kamis (8/10/2026).

Sejumlah pemain tetap berada di Bandung untuk menjalani latihan dan program pemulihan. Meski tidak ikut merasakan atmosfer pertandingan tandang, mereka tetap menjalani aktivitas bersama tim pelatih dan medis.

Program khusus diberikan untuk menjaga kondisi fisik sekaligus mempercepat proses pemulihan agar para pemain dapat kembali memperkuat Persib Bandung pada pertandingan berikutnya.

Dua pemain muda, Rafi Rasyiq dan Nazriel Alfaro Syahdan, kembali bergabung dengan Persib setelah menyelesaikan pemusatan latihan bersama Timnas U-20 Indonesia di China.

Selain keduanya, Gakuto Notsuda, Danijel Loncar, Beckham Putra Nugraha, dan Febri Hariyadi juga masih menjalani program di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Enam Pemain Jalani Program Berbeda Selama tiga hari terakhir, keenam pemain tersebut mendapatkan menu latihan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Tim pelatih dan medis memberikan perhatian khusus agar proses peningkatan kebugaran maupun pemulihan dapat berjalan sesuai tahapan.

Danijel Loncar menjadi salah satu pemain yang terus menggenjot kondisi fisiknya. Bek Persib Bandung itu menjalani latihan di bawah pengawasan Ahmed El Wardani.

Bersama Rafi dan Nazriel, Loncar mengikuti setiap program yang telah disiapkan untuk mengembalikan kondisi fisiknya ke level terbaik.