Prediksi Skor USA vs Kanada: The Yanks Punya Modal Rekor Mentereng di Allianz Field

Amerika Serikat akan menghadapi Kanada dalam laga persahabatan internasional di Allianz Field, Minnesota, Rabu (7/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Amerika Serikat akan menghadapi Kanada dalam laga persahabatan internasional yang dijadwalkan berlangsung di Allianz Field, Minnesota, Rabu (7/10).
Duel dua negara Amerika Utara tersebut diprediksi berjalan sengit karena keduanya datang dengan modal positif pada jeda internasional Oktober 2026.
The Yanks, julukan Amerika Serikat sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi.
Tim asuhan Mauricio Pochettino itu berhasil meraih tiga kemenangan beruntun dalam pertandingan persahabatan.
Performa lini depan menjadi salah satu alasan utama Amerika Serikat kembali diunggulkan karena dalam tiga pertandingan terakhir, mereka mampu mencetak total 11 gol.
Produktivitas tersebut menunjukkan bahwa para pemain depan AS sedang berada dalam kondisi yang cukup baik.
Namun, Kanada bukan lawan yang bisa dianggap remeh.
Tim berjuluk The Canucks tersebut juga membawa performa positif menuju pertandingan ini.
Pertahanan Kanada juga menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhatikan.
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