Thomas Tuchel Jagokan Harry Kane Menang Ballon d'Or 2026

Harry Kane menjadi ancaman utama Bayern Munich saat menghadapi Elversberg di Bundesliga 2026/2027. (Bayern Munich)
JawaPos.com - Pelatih tim nasional (timnas) Inggris Thomas Tuchel, menjagokan Harry Kane untuk memenangkan Ballon d'Or 2026.
Tuchel menilai performa Kane sepanjang musim 2025/26 membuat penyerang Bayern Muenchen tersebut layak menjadi pemain terbaik dunia.
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“Ya. Setelah musim ini dengan lebih dari 70 gol, tiga gelar bersama Bayern Muenchen, semifinal Piala Dunia dan Liga Champions,” kata Tuchel kepada ITV yang dikutip ESPN pada Kamis (24/9).
Menurut Tuchel, Kane terus berkembang sebagai pemain. Dia menilai striker berusia 33 tahun itu semakin komplet, termasuk dalam aspek fisik dan kontribusi ketika Inggris tidak menguasai bola.
“Dia semakin baik dan semakin baik. Saya pikir, dia telah menambahkan level fisik dalam permainannya,” ujar Tuchel.
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“Dia sangat berkomitmen melakukan pressing tinggi dan terlibat dalam setiap bagian pertandingan. Baik dalam membangun serangan dari belakang, penyelesaian akhir, membangun permainan di lini tengah, maupun bertahan. Dia memiliki paket yang lengkap,” lanjutnya.
Performa tersebut membuat Kane menjadi favorit untuk meraih Ballon d'Or 2026. Bila berhasil, dia akan menjadi pemain Inggris pertama yang memenangkan penghargaan tersebut sejak Michael Owen pada 2001.
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Kane juga memegang status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Inggris. Bila tampil dalam seluruh empat pertandingan Nations League pada jeda internasional kali ini, dia akan menyamai rekor 125 penampilan Peter Shilton sebagai pemain putra dengan jumlah penampilan terbanyak untuk negaranya.
Inggris akan memulai kiprah mereka dengan menghadapi Spanyol di Wembley pada Minggu (27/9). Spanyol sebelumnya mengalahkan Inggris di final Euro 2024 sebelum kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026.
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