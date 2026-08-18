Calvin Verdonk akan Jadi Pemain Indonesia Pertama yang Berlaga di Liga Champions

Pesepak bola Timnas Indonesia Calvin Verdonk saat melawan Mozambik dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - LOSC Lille mengklaim Calvin Verdonk akan menjadi pemain asal Indonesia pertama yang akan tampil di fase grup Liga Champions (UCL), dikutip dari ANTARA.
"Pesepak bola asal Indonesia pertama yang akan tampil di fase grup UCL. Sejarah," tulis Lille dalam unggahan mereka melalui media sosial pada Senin (17/8).
Verdonk resmi bergabung dengan klub liga Prancis tersebut pada September 2025. Bek berusia 29 tahun tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan klub finis di posisi ketiga Ligue 1 musim 2025/26.
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Posisi tersebut membuat Lille berhak lolos langsung ke fase liga Liga Champions 2026/27. Dengan demikian, Verdonk berpeluang mencatatkan sejarah bersama klub tersebut.
Pada musim 2025/26, Verdonk tampil dalam 18 pertandingan Ligue 1 dengan total 786 menit bermain. Ia menjadi salah satu pemain yang membantu Lille mengamankan tiket ke kompetisi elite Eropa tersebut.
Meski demikian, Verdonk bukan pemain Indonesia pertama yang pernah tampil di Liga Champions. Kevin Diks dan Emil Audero sebelumnya juga telah merasakan atmosfer kompetisi tersebut.
Perbedaannya, Diks dan Audero belum berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) ketika tampil di Liga Champions. Diks memperkuat FC Copenhagen di fase grup UCL pada musim 2022/23 dan 2023/24.
Pada musim 2022/23, FC Copenhagen gagal lolos dari fase grup. Setahun kemudian, Diks membantu klub Denmark tersebut mencapai babak 16 besar sebelum disingkirkan Manchester City dengan agregat 2-6.
Sementara itu, Audero tampil bersama Inter Milan pada fase grup Liga Champions 2023/24. Kiper tersebut bermain penuh selama 90 menit ketika Inter bermain imbang 3-3 melawan Benfica pada pertandingan Grup D.
Inter kemudian melaju ke babak 16 besar, tetapi Audero tidak kembali tampil karena lebih sering berada di bangku cadangan.
Audero masih berpeluang kembali tampil di Liga Champions musim 2026/27 bersama Como. Namun, peluang tersebut bergantung pada situasi sang pemain hingga bursa transfer musim panas ditutup, termasuk kemungkinan dipinjamkan atau dijual ke klub lain.
Bila benar-benar tampil bersama Lille di fase liga UCL 2026/27, Verdonk akan mencatatkan sejarah sebagai pemain yang telah berstatus WNI saat tampil di fase utama Liga Champions.
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Jawa Pos
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