Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 4 September 2026 | 22.47 WIB

Prediksi Skor Brighton & Hove Albion vs Leeds United: Duel Sengit di Amex Berpotensi Berakhir Imbang

Duel Brighton &amp; Hove Albion vs Leeds United diprediksi berlangsung terbuka dan berakhir imbang 2-2 di Amex Stadium. (Brighton) - Image

Duel Brighton &amp; Hove Albion vs Leeds United diprediksi berlangsung terbuka dan berakhir imbang 2-2 di Amex Stadium. (Brighton)

JawaPos.com - Brighton & Hove Albion diprediksi bermain imbang 2-2 melawan Leeds United pada pekan ketiga Liga Inggris 2026/2027 di Amex Stadium, Sabtu (5/9) pukul 21.00 WIB.

Duel diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim memiliki kekuatan menyerang mumpuni, meski Brighton lebih diunggulkan berkat rekor kandang impresif atas Leeds United.

Brighton & Hove Albion Punya Modal Serangan Mengerikan

Brighton & Hove Albion datang dengan kepercayaan diri tinggi meski baru saja menelan kekalahan dramatis dari Chelsea.

Setelah menghancurkan Aston Villa 4-0 pada laga pembuka, Brighton & Hove Albion takluk 4-3 di Stamford Bridge dalam pertandingan yang menyajikan tujuh gol.

Catatan tersebut membuat tim asuhan Fabian Hurzeler menjadi tim kedua sejak 1950 yang mencetak sedikitnya empat gol pada pertandingan pertama musim dan kebobolan empat gol atau lebih pada laga kedua.

Sebelumnya, hanya Blackpool pada musim 2010/2011 yang mengalami catatan serupa setelah menang 4-0 atas Wigan Athletic lalu kalah 6-0 dari Arsenal.

Kekuatan Brighton & Hove Albion juga terlihat dari dominasi penguasaan bola. Mereka mencatat 73,1 persen penguasaan bola saat menghadapi Aston Villa dan meningkat menjadi 74,1 persen ketika bertemu Chelsea.

Jika kembali menguasai sedikitnya 70 persen bola saat menghadapi Leeds United, Brighton & Hove Albion bakal menjadi tim pertama dalam catatan Premier League sejak 2003/2004 yang mencapai angka tersebut dalam tiga pertandingan pertama sebuah musim.

Leeds United Belum Terkalahkan di Awal Musim

Leeds United memiliki modal berbeda sebelum bertandang ke Amex Stadium.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Chelsea vs Brighton: Ujian Berat Xabi Alonso di Stamford Bridge - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Chelsea vs Brighton: Ujian Berat Xabi Alonso di Stamford Bridge

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20.59 WIB

Manchester United Resmi Datangkan Carlos Baleba dari Brighton, Dikontrak 5+1 Tahun - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester United Resmi Datangkan Carlos Baleba dari Brighton, Dikontrak 5+1 Tahun

Rabu, 26 Agustus 2026 | 06.22 WIB

Buka Musim Liga Inggris, Leeds United Curi Kemenangan 1-0 di Markas Nottingham Forest - Image
Sepak Bola Dunia

Buka Musim Liga Inggris, Leeds United Curi Kemenangan 1-0 di Markas Nottingham Forest

Minggu, 23 Agustus 2026 | 14.36 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore