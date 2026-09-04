Prediksi Skor Brighton & Hove Albion vs Leeds United: Duel Sengit di Amex Berpotensi Berakhir Imbang

JawaPos.com - Brighton & Hove Albion diprediksi bermain imbang 2-2 melawan Leeds United pada pekan ketiga Liga Inggris 2026/2027 di Amex Stadium, Sabtu (5/9) pukul 21.00 WIB.

Duel diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim memiliki kekuatan menyerang mumpuni, meski Brighton lebih diunggulkan berkat rekor kandang impresif atas Leeds United.

Brighton & Hove Albion Punya Modal Serangan Mengerikan Brighton & Hove Albion datang dengan kepercayaan diri tinggi meski baru saja menelan kekalahan dramatis dari Chelsea.

Setelah menghancurkan Aston Villa 4-0 pada laga pembuka, Brighton & Hove Albion takluk 4-3 di Stamford Bridge dalam pertandingan yang menyajikan tujuh gol.

Catatan tersebut membuat tim asuhan Fabian Hurzeler menjadi tim kedua sejak 1950 yang mencetak sedikitnya empat gol pada pertandingan pertama musim dan kebobolan empat gol atau lebih pada laga kedua.

Sebelumnya, hanya Blackpool pada musim 2010/2011 yang mengalami catatan serupa setelah menang 4-0 atas Wigan Athletic lalu kalah 6-0 dari Arsenal.

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Kekuatan Brighton & Hove Albion juga terlihat dari dominasi penguasaan bola. Mereka mencatat 73,1 persen penguasaan bola saat menghadapi Aston Villa dan meningkat menjadi 74,1 persen ketika bertemu Chelsea.

Jika kembali menguasai sedikitnya 70 persen bola saat menghadapi Leeds United, Brighton & Hove Albion bakal menjadi tim pertama dalam catatan Premier League sejak 2003/2004 yang mencapai angka tersebut dalam tiga pertandingan pertama sebuah musim.