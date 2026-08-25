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Rabu, 26 Agustus 2026 | 06.22 WIB

Manchester United Resmi Datangkan Carlos Baleba dari Brighton, Dikontrak 5+1 Tahun

Manchester United resmi datangkan Carlos Baleba dari Brighton. (@carlos_baleba/Instagram) - Image

Manchester United resmi datangkan Carlos Baleba dari Brighton. (@carlos_baleba/Instagram)

JawaPos.com - Manchester United resmi mendatangkan gelandang Carlos Baleba dari sesama klub Liga Inggris Brighton pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Dikutip dari laman resmi klub, Selasa, Manchester United mengikat Baleba dengan kontrak lima tahun hingga Juni 2031 ditambah opsi perpanjangan satu tahun.

Baleba mengatakan merupakan mimpi menjadi nyata bisa bergabung dengan klub impiannya dan kesempatan berseragam Manchester United adalah sebuah kebanggaan.

Pemain berkebangsaan Kamerun tersebut mengaku sangat menantikan bekerja sama dengan pelatih kepala Michael Carrick dan ia menilai sosok asal Inggris tersebut dapat membantu level tertingginya.

"Ambisi semua orang di klub ini sangat jelas, masa depan sangat menjanjikan, dan saya bertekad untuk memainkan peran saya dalam mewujudkan kesuksesan yang mampu kita raih bersama," ungkap Baleba.

Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester United Jason Wilcox mengatakan Baleba merupakan gelandang elit yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan membawa kombinasi kualitas unik.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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