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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 4 September 2026 | 01.02 WIB

Prediksi Skor Cagliari vs Hellas Verona di Coppa Italia: Rossoblu Dijagokan Menang!

Cagliari diprediksi mampu mengalahkan Hellas Verona dan melaju ke babak berikutnya Coppa Italia. (Cagliari) - Image

Cagliari diprediksi mampu mengalahkan Hellas Verona dan melaju ke babak berikutnya Coppa Italia. (Cagliari)

JawaPos.com — Cagliari diprediksi mengalahkan Hellas Verona dengan skor 2-0 pada putaran kedua Coppa Italia, Jumat (4/9/2026) pukul 02.00 WIB, di Sardinia.

Cagliari punya modal lebih meyakinkan setelah meraih kemenangan di Parma pada awal Serie A, sedangkan Hellas Verona baru mengoleksi satu poin dari dua laga liga dan berpotensi lebih fokus menghadapi pertandingan Serie B berikutnya.

Duel Cagliari kontra Hellas Verona mempertemukan dua tim yang sama-sama berhasil melewati putaran pertama Coppa Italia.

Cagliari menyingkirkan Arezzo melalui penalti Alessandro Deiola yang harus diulang, sementara Hellas Verona membutuhkan drama adu penalti untuk menaklukkan Virtus Entella di Stadion Bentegodi.

Cagliari datang dengan kepercayaan diri cukup tinggi meski baru saja menelan kekalahan tipis 0-1 dari Inter Milan pada pertandingan kandang pertama mereka di Serie A musim ini.

Tim asuhan Fabio Pisacane sebenarnya kesulitan menghadapi dominasi sang juara bertahan, tetapi mampu menjaga pertandingan tetap ketat hingga peluit akhir.

Kekalahan tersebut menjadi kontras dengan penampilan Cagliari pada pekan pertama Serie A.

Klub Sardinia itu sukses membawa pulang tiga poin dari markas Parma, sebuah hasil yang memperlihatkan Cagliari mampu tampil kompetitif ketika menghadapi lawan dengan level yang lebih seimbang.

Pisacane kini memasuki musim keduanya sebagai pelatih senior setelah menjalani musim pertama dengan cukup menjanjikan.

Editor: Edi Yulianto
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