Alasan Gol Manchester United Tetap Disahkan Meski Ada Dugaan Handball / ig @manutd
JawaPos.com - Manchester United akhirnya meraih kemenangan pertama mereka di Premier League musim ini setelah mengalahkan Ipswich Town 5-2. Namun, kemenangan tersebut tidak lepas dari satu kontroversi.
Gol kedua United menjadi perdebatan setelah Harry Maguire tampak menyentuh bola dengan tangan sebelum tembakannya masuk ke gawang. Bola lebih dulu mengenai bek Ipswich, Jacob Greaves, sebelum kemudian berubah arah dan masuk ke gawang.
Momen tersebut membuat United berbalik unggul 2-1 pada menit ke-56. Tayangan ulang kemudian memperlihatkan adanya kemungkinan handball dalam proses terjadinya gol.
VAR pun memeriksa insiden tersebut. Namun, alih-alih membatalkan gol, wasit Craig Pawson tetap menunjuk ke lingkaran tengah dan mengesahkan gol. Lantas, mengapa gol tersebut tetap dianggap sah?
Handball Maguire Dinilai Tidak Disengaja
Melansir Talksport, Liga Premier memberikan penjelasan mengenai keputusan tersebut melalui Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), atau Pro Ref.
"Keputusan wasit yang menyatakan Manchester United mencetak gol telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR – dengan kesimpulan bahwa Maguire bukanlah pencetak gol langsung setelah terjadi pelanggaran handball yang tidak disengaja," demikian penjelasan dari Organisasi Wasit Profesional, atau Pro Ref.
Wasit VAR Jarred Gillett juga menjelaskan pertimbangannya.
"Itu adalah gol bunuh diri dan pelanggaran handball yang tidak disengaja tidak dapat dihukum, jadi kami menyarankan Anda untuk mengesahkan gol tersebut."
Dengan kata lain, titik penting dalam keputusan tersebut bukan sekadar apakah bola mengenai tangan Maguire, melainkan siapa yang dianggap sebagai pencetak gol dan bagaimana handball tersebut terjadi.
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