Prediksi Skor Osasuna vs Getafe di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

Osasuna menang 2-1 atas Celta Vigo. (Instagram/@rccelta)
JawaPos.com – Osasuna akan menghadapi Getafe dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. Pertandingan tersebut diprediksi akan berjalan sengit dan berpotensi berakhir dengan skor imbang.
Osasuna menjamu Getafe pada lanjutan Liga Spanyol musim ini di Estadio El Sadar, Pamplona, Selasa (1/9) dini hari WIB. Tim tuan rumah tengah bertekad mempertahankan laju positif menyusul kemenangan 2-1 atas Celta Vigo di laga sebelumnya, Jumat (28/8).
Osasuna menemukan momentum setelah di laga perdana gagal meraih poin penuh dengan bermain imbang tanpa gol dengan Levante. Kemenangan di markas Celta Vigo tentu menjadi modal berharga untuk kepercayaan diri Ante Budimir dan kolega.
Terlebih, Osasuna kini tengah membangun era baru bersama pelatih anyar mereka, Luis Miguel Ramis. Bagi tim berjuluk Los Rojillos ini, permulaan di awal musim menjadi sesuatu yang krusial.
Terseok-seok di sejumlah laga awal akan sangat mempengaruhi motivasi para pemain. Berkaca dari musim lalu, Osasuna harus berakhir di misi menyelamatkan diri dari zona degradasi lantaran hanya dua kali menang di tujuh laga awal musim lalu.
Namun demikian, mengamankan poin penuh di laga menghadapi Getafe tidak akan menjadi perkara mudah. Pasalnya, Getafe juga sedang bertekad memperbaiki konsistensi setelah mengumpulkan tiga poin di dua laga awal.
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Berbeda nasib dengan Osasuna, Getafe mengalami masalah di aspek produktivitas setelah kebobolan tiga gol dan hanya mencetak satu gol di dua laga awal Liga Spanyol musim ini. Selain itu, tim tamu juga harus bergelut dengan masalah kebugaran pemain sebab harus berlaga di babak play-off Liga Konferensi Eropa.
Secara rekor pertemuan, Osasuna dan Getafe cukup seimbang. Dalam lima perjumpaan terakhir, masing-masing tim mencatat dua kemenangan dan satu hasil imbang.
Adapun dari segi kesiapan, Osasuna lebih unggul dalam hal materi pemain. Tim tuan rumah tidak memiliki satupun masalah pemain cedera di skuadnya.
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