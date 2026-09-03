Prediksi Skor Al Fayha vs Al Kholood di Liga Arab Saudi: Duel Ketat Berpeluang Berakhir Imbang!

Al Fayha dan Al Kholood diprediksi terlibat duel ketat pada pekan kelima Liga Arab Saudi 2026/2027. (Al Kholood)
JawaPos.com — Al Fayha akan menjamu Al Kholood pada pekan kelima Saudi Pro League 2026/2027 di Al Majma'ah Sports City, Kamis (3/9/2026) pukul 22.55 WIB.
Tuan rumah mengoleksi 4 poin dari empat laga, sedangkan Al Kholood datang dengan 8 poin tanpa kekalahan dan menempati posisi keempat klasemen.
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Al Fayha memasuki pertandingan dengan modal kemenangan 3-2 atas Abha Club pada laga sebelumnya. Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri setelah mereka hanya mengumpulkan 4 poin dari empat pertandingan awal musim.
Skuad asuhan Fábio Carille mencatat 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Produktivitas mereka masih menjadi perhatian karena baru mencetak 4 gol, sementara lini pertahanan sudah kebobolan 7 kali.
Catatan tersebut memperlihatkan Al Fayha memiliki kemampuan menciptakan peluang, tetapi belum sepenuhnya konsisten dalam menjaga pertahanan.
Situasi itu bisa menjadi ujian penting ketika mereka menghadapi Al Kholood yang telah mencetak 8 gol dalam empat pertandingan.
Bermain di Al Majma'ah Sports City menjadi keuntungan tersendiri bagi Al Fayha. Carille perlu memastikan agresivitas pressing dan kecepatan transisi timnya berjalan efektif tanpa membuat lini belakang terlalu mudah diekspos.
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Al Kholood memiliki catatan lebih meyakinkan menjelang lawatan ke markas Al Fayha. Tim asuhan Des Buckingham mengumpulkan 8 poin melalui 2 kemenangan dan 2 hasil imbang sehingga belum merasakan kekalahan setelah empat pertandingan.
Kemenangan 3-1 atas Al Ahli SFC pada laga terakhir semakin mempertebal keyakinan Al Kholood. Mereka juga menunjukkan produktivitas lebih baik dengan 8 gol, meski sudah kebobolan 5 kali.
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Jawa Pos
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