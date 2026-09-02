Lima Transfer Termahal Klub LaLiga di Bursa Transfer Musim Panas 2026 / ig @realmadrid
JawaPos.com - Bursa transfer musim panas 2026 menjadi salah satu periode yang cukup sibuk bagi klub-klub papan atas LaLiga. Real Madrid, Barcelona, dan Atlético de Madrid sama-sama bergerak agresif untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim baru.
Dengan jendela transfer musim panas memasuki jam-jam terakhir pada 1 September, sejumlah nama besar telah resmi berganti klub. Beberapa di antaranya bahkan datang dengan banderol fantastis dan diproyeksikan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang masing-masing klub.
Melansir Bein Sports, berikut lima transfer termahal klub LaLiga pada musim panas 2026.
1. Yan Diomande – Real Madrid
Real Madrid menjadi klub dengan transfer terbesar di LaLiga musim panas ini setelah menyelesaikan perekrutan Yan Diomande dari RB Leipzig.
Winger berusia 19 tahun tersebut didatangkan dengan nilai sekitar $144,8 juta dan menandatangani kontrak hingga Juni 2033.
Diomande berkembang pesat selama bermain di Jerman dan dianggap sebagai salah satu talenta menyerang muda paling berharga di Eropa. Madrid melihatnya sebagai investasi jangka panjang untuk proyek baru José Mourinho.
Kemampuan satu lawan satu, kecepatan, dan eksplosivitas menjadi modal utama Diomande. Jika perkembangannya berjalan sesuai harapan, pemain muda tersebut bisa menjadi salah satu wajah baru Madrid dalam beberapa tahun mendatang.
2. Anthony Gordon – Barcelona
Barcelona menempati posisi kedua melalui perekrutan Anthony Gordon dari Newcastle United.
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