Prediksi Skor Barcelona vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2026/2027: Blaugrana Pesta Gol

Pemain Barcelona merayakan kemenangan. (@fcbarcelona/Instagram)
JawaPos.com - Barcelona akan menjamu Rayo Vallecano pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Camp Nou, Barcelona, Selasa (1/9) dini hari WIB, yang secara matematis, tuan rumah jelas lebih diunggulkan dari segala sisi.
Barcelona memenangkan seluruh dari dua laga awal di Liga Spanyol musim ini dengan total mencetak tujuh gol.
Kemenangan 2-0 atas Athletic Bilbao di laga sebelumnya, Jumat (28/8) menggenapkan rekor kemenangan kandang Barcelona menjadi 20 pertandingan beruntun.
Torehan tersebut juga menjadikan sang pelatih, Hansi Flick sebagai arsitek Barcelona pertama di abad ke-21 yang mampu mempersembahkan 20 kemenangan kandang berturut-turut.
Catatan ciamik Barcelona di awal musim ini berbanding terbalik dengan permulaan tim tamu.
Rayo Vallecano justru terseok-seok, hanya mengemas satu poin dari dua laga awal di Liga Spanyol musim ini.
Tak heran jika Barcelona amat diunggulkan untuk menang di laga dini hari nanti.
Kendati demikian, Barcelona tetap pantang menganggap remeh tim lawan.
Pasalnya, tim ibu kota tersebut kerap merepotkan Barcelona dalam beberapa perjumpaan terakhir.
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Jawa Pos
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