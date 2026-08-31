Emiliano Martinez Debut, Chelsea Menang 4-3 atas Brighton dalam Laga Sengit di Stamford Bridge

JawaPos.com - Chelsea menang dengan skor ketat 4-3 atas Brighton & Hove Albion dalam laga pekan kedua Premier League 2026/2027 di Stamford Bridge pada Minggu (30/8). Pertandingan berlangsung sengit hingga menit-menit akhir dan menghasilkan total tujuh gol. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Chelsea di Premier League di bawah asuhan Xabi Alonso.

Menariknya, Chelsea justru tidak dominan dalam penguasaan bola. Mereka hanya menguasai 29,4 persen bola pada babak pertama dan sekitar 25 persen sepanjang pertandingan. Namun, Chelsea mencatat expected goals (xG) sebesar 2,97, jauh lebih tinggi dibandingkan Brighton yang hanya mencapai 1,49.

Dalam laga itu, Chelsea langsung membuka skor saat pertandingan baru berjalan empat menit. Kesalahan koordinasi antara Bart Verbruggen dan Mats Wieffer membuat bola jatuh ke kaki Romeo Lavia. Lavia tanpa kesulitan menceploskan bola dari jarak dekat untuk membawa Chelsea unggul 1-0.

Chelsea kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-14. Morgan Rogers berhasil melepaskan diri dari kawalan pemain Brighton sebelum mengirim umpan mendatar ke dalam kotak penalti. Pedro Neto datang dari belakang dan berhasil menyambar bola untuk mengubah skor menjadi 2-0.

Dilansir dari ESPN, Brighton sebenarnya tampil dominan dalam penguasaan bola. The Seagulls bahkan menguasai 75 persen bola dalam 15 menit pertama. Namun, dominasi itu belum mampu diubah menjadi gol. Chelsea justru semakin memanfaatkan ruang melalui serangan balik. Pada menit ke-32, The Blues mencetak gol ketiga.

Jorrel Hato berlari cepat dari lini belakang setelah Chelsea berhasil mematahkan serangan Brighton. Sang pemain lalu memberikan umpan kepada Joao Pedro. Penyerang asal Brasil itu sempat melakukan kesalahan ketika mendapat peluang emas beberapa menit sebelumnya. Namun, Joao Pedro kembali tenang dan mampu menaklukkan Verbruggen untuk membawa Chelsea unggul 3-0.

Brighton bangkit tiga menit setelah gol Pedro. Berawal dari peluang Charalambos Kostoulas yang digagalkan kiper anyar Chelsea, Emiliano Martinez, bola liar langsung disambar Malick Yalcouye. Sepakan volinya sempat membentur tiang sebelum akhirnya menjebol gawang Martinez.

Chelsea memasuki babak kedua dengan keunggulan 3-1. Namun, Brighton semakin berani menekan dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah. Pada menit ke-58, Chelsea sebenarnya memiliki peluang besar untuk mencetak gol keempat. Neto berhasil melewati pertahanan Brighton sebelum Verbruggen menggagalkan tembakannya. Bola lalu kembali ke area berbahaya, tetapi Cole Palmer gagal mengarahkan tendangannya ke gawang.

Brighton akhirnya mendapatkan gol kedua pada menit ke-63. Pascal Gross mengirimkan umpan silang setelah situasi sepak pojok, tetapi Joao Pedro yang berusaha menghalau bola justru membelokkannya ke gawang sendiri. Skor pun berubah menjadi 3-2 dengan gol bunuh diri Pedro.