Manchester United Hajar Ipswich 5-2, Michael Carrick Tidak Ingin Puji Bruno Fernandes Berlebihan

JawaPos.com - Manchester United akhirnya catatkan kemenangan perdananya musim ini setelah mengalahkan Ipswich Town dengan skor telak 5-2 pada Minggu (30/8) di Old Traford. Hasil itu menjadi respons positif Manchester United setelah mengawali musim dengan kekalahan 0-2 dari Hull City pada pekan pertama.

Bermain di kandang sendiri, tim asuhan Michael Carrick tampil lebih agresif setelah sempat tertinggal satu gol. Bruno Fernandes menjadi bintang utama kemenangan Manchester United. Gelandang asal Portugal itu mencetak hattrick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Bryan Mbeumo dan gol bunuh diri Jacob Greaves.

Michael Carrick mengaku senang dapat meraih kemenangan di Old Trafford. Namun, sang pelatih menegaskan bahwa hasil itu tidak diraih dengan mudah.

“Senang rasanya kembali ke kandang. Sudah cukup lama sejak kami bermain di sini. Yang pertama, menyenangkan bisa kembali dan para pemain bermain bagus hari ini. Itu tidak datang dengan mudah. Kami harus bekerja untuk mendapatkannya, dan bagi saya itulah hal yang paling menyenangkan,” kata Carrick setelah pertandingan dikutip dari situs resmi klub.

Carrick menilai mentalitas para pemain menjadi salah satu faktor penting di balik keberhasilan Manchester United membalikkan keadaan. “Namun, usai hasil buruk pekan lalu dan sempat tertinggal lebih dulu, situasi bisa saja berakhir buruk. Para pemain layak mendapat apresiasi tinggi atas mentalitas yang mereka tunjukkan hari ini serta betapa solidnya mereka saling mendukung,” kata Carrick.

Meski mengapresiasi hattrick Bruno Fernandes, Carrick menegaskan kemenangan itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh tim. “Dia bagus hari ini, Bruno. Dia akan mendapatkan banyak pujian dan memang pantas mendapatkannya karena dia layak mendapatkan banyak pujian. Sebagai sebuah tim, ada banyak individu yang tampil bagus dalam performa tim. Ada banyak hal yang bisa kami bawa untuk latihan sepanjang pekan,” kata Carrick.

Carrick juga menegaskan timnya tidak larut dalam kekalahan dari Hull City pada pertandingan pembuka musim. “Kami tidak terlalu terpuruk setelah pekan lalu. Kami tahu kami harus tampil lebih baik, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Selalu ada sesuatu yang menunggu di depan dan hari ini kami mampu memanfaatkannya,” jelasnya.

Selain Fernandes, Carrick secara khusus memberikan pujian kepada Kobbie Mainoo. Gelandang muda Manchester United itu tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini. “Saya pikir dia fantastis hari ini, Kobbie. Menyenangkan baginya bisa kembali ke rumah dan bermain di sini dengan kepercayaan diri seperti itu. Ini adalah starter pertamanya,” ungkap Carrick.

“Saya tahu Bruno akan mendapatkan banyak pujian hari ini dan dia juga pantas mendapatkannya, tetapi saya pikir Kobbie sangat luar biasa di tengah lapangan untuk kami dan menjadi fondasi dari performa tim,” tutur Carrick.