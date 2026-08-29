Prediksi Skor Sevilla vs Atletico Madrid: Los Colchoneros Dipaksa Berbagi Poin di Estadio Ramon?

Sevilla akan menjamu Atletico Madrid dalam lanjutan La Liga 2026/2027 di Estadio Ramon, Minggu. (Atletico)

JawaPos.com — Sevilla berpeluang menahan Atletico Madrid dengan skor 1-1 dalam lanjutan La Liga 2026/2027 di Estadio Ramon, Minggu (30/8/2026) pukul 02.30 WIB.

Tuan rumah sedang berada dalam momentum apik setelah mengoleksi enam poin dari dua laga, sedangkan Atletico Madrid mengantongi empat poin dan mengincar tambahan angka untuk terus bersaing di papan atas.

Sevilla Datang dengan Modal Sempurna Sevilla memulai La Liga 2026/2027 dengan dua kemenangan beruntun yang membuat mereka bertengger di posisi kedua klasemen dengan enam poin. Tim asuhan Luis Garcia lebih dulu menundukkan Rayo Vallecano 2-1 sebelum tampil mengejutkan dengan kemenangan 3-1 atas Athletic Bilbao di San Mames.

Start tersebut menjadi sinyal penting bagi Sevilla setelah beberapa musim terakhir mereka kesulitan kembali ke papan atas. Los Nervionenses hanya finis di posisi 12, 14, 17, dan 13 dalam empat musim terakhir sehingga dua kemenangan awal musim ini terasa semakin berharga.

Sevilla juga melakukan tujuh perekrutan pemain pada bursa transfer musim panas, dengan Robbie Ure menjadi salah satu tambahan utama setelah didatangkan dari Sirius di Swedia.

Performa kolektif mereka akan kembali diuji saat menghadapi Atletico Madrid yang punya pengalaman dan kualitas lebih besar.

Pertemuan terakhir kedua tim pada April 2026 memang berakhir dengan kemenangan Sevilla 2-1. Namun, Atletico Madrid tetap memiliki catatan lebih baik karena memenangi tiga dari empat pertemuan terakhir melawan Sevilla.

Atletico Madrid Ingin Bangkit Setelah Imbang Atletico Madrid mengawali musim dengan kemenangan 2-0 atas Malaga, tetapi gagal mempertahankan rekor sempurna ketika bermain imbang 2-2 melawan Villarreal pada pertandingan kedua.

Hasil tersebut membuat tim Diego Simeone mengumpulkan empat poin dan menempati posisi kelima klasemen. Atletico Madrid memiliki target lebih tinggi setelah hanya finis di peringkat keempat musim lalu.

Jarak 25 poin dari Barcelona sebagai juara menjadi gambaran betapa besar pekerjaan Simeone untuk membawa timnya kembali menjadi penantang gelar La Liga.

Empat pemain baru juga sudah didatangkan pada musim panas, yakni Cristian Romero, Morten Hjulmand, Lee Kang-in, dan Alejandro Grimaldo. Kehadiran mereka diharapkan membuat Atletico Madrid memiliki kedalaman skuad lebih baik untuk bersaing di berbagai kompetisi sepanjang 2026/2027.

Situasi Julian Alvarez juga masih menjadi perhatian menjelang pertandingan. Penyerang Argentina tersebut kembali absen dalam latihan Kamis karena disebut mengalami sakit, sehingga keterlibatannya melawan Sevilla masih belum dapat dipastikan.