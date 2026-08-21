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Risma Azzah Fatin
Jumat, 21 Agustus 2026 | 20.40 WIB

Paul Pogba dan Monaco Sepakat Mengakhiri Kontrak Setahun Lebih Cepat

Paul Pogba (Bein Sports) - Image

Paul Pogba (Bein Sports)

JawaPos.com – Paul Pogba resmi meninggalkan AS Monaco setelah kedua pihak sepakat mengakhiri kontraknya setahun lebih cepat dari jadwal semula.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (20/8), Pogba bergabung dengan Monaco sebagai pemain bebas transfer pada musim panas lalu setelah menjalani hukuman larangan bermain akibat pelanggaran doping.

Namun, kondisi kebugarannya membuat pemain asal Prancis tersebut hanya tampil enam kali di semua kompetisi dengan satu kali menjadi starter.

Selama memperkuat Monaco, Pogba hanya mencatatkan total 115 menit bermain sehingga belum mampu memberikan kontribusi maksimal kepada tim.

Setelah kontraknya diputus berdasarkan kesepakatan bersama, gelandang berusia 33 tahun itu kini berstatus sebagai pemain bebas transfer.

Pogba menyampaikan apresiasi kepada manajemen, rekan setim, staf, dan para pendukung Monaco atas kesempatan yang diberikan kepadanya.

Pogba mengaku bangga pernah mengenakan seragam Monaco meskipun kesempatan bermainnya tidak sebanyak yang diharapkan. Monaco mengakhiri musim lalu di posisi ketujuh Ligue 1.

Sedangkan Pogba kini harus menentukan langkah berikutnya dalam melanjutkan karier sepak bolanya.

Kepergian Pogba tersebut sekaligus mengakhiri periode singkat Pogba bersama klub setelah sebelumnya memiliki pengalaman panjang bersama Manchester United dan Juventus.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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