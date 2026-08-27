AS Roma Siap Pinjamkan Robinio Vaz ke Hull City, Ada Opsi Pembelian Senilai Rp 620 Miliar

Robinio Vaz dikabarkan semakin dekan dengan Hull City. (@officialasroma/Instagram)
JawaPos.com - Kesepakatan antara Hull City dengan AS Roma untuk mendatangkan penyerang muda Robinio Vaz pada bursa transfer musim panas ini semakin dekat. Pemain berusia 19 tahun itu diproyeksikan bergabung dengan The Tigers dengan status pinjaman selama satu musim.
Dalam kesepakatan yang tengah dirampungkan, Hull City akan membayar biaya peminjaman sebesar EUR 2 juta (sekitar Rp 41 miliar) kepada AS Roma.
Hull City juga memiliki opsi untuk mempermanenkan Vaz dengan nilai EUR 30 juta (sekitar Rp 620 miliar) pada akhir masa pinjaman.
Dilansir dari The Athletic, Hull City saat ini berupaya menyelesaikan sejumlah detail terakhir dalam kesepakatan itu, baik dengan AS Roma maupun dengan Vaz.
Jika proses berjalan sesuai rencana, penyerang asal Prancis itu akan menjadi tambahan amunisi baru dalam skuad Hull City yang tengah berupaya memperkuat tim setelah kembali ke Premier League.
Vaz sendiri bergabung dengan AS Roma dari Marseille pada Januari 2026. Sebelumnya, Vaz tampil 14 kali di Ligue 1 pada paruh pertama musim dan mencetak empat gol untuk Marseille. Setelah pindah ke Roma, Vaz mendapat kesempatan tampil di Serie A sebanyak 12 kali, seluruhnya sebagai pemain pengganti. Selama periode tersebut, Vaz baru mencatat satu gol.
Sebelum memperkuat Marseille, Vaz merupakan bagian dari klub Ligue 2, Sochaux. Vaz kemudian bergabung dengan Marseille pada 2024 dan terus berkembang hingga mendapat kesempatan bermain di level senior. Di level internasional, Vaz juga telah memperkuat tim nasional Prancis pada kelompok usia U-20.
Sementara itu, Hull City memang menjadi salah satu klub yang cukup aktif di bursa transfer setelah memastikan promosi ke Premier League. Hull City telah mendatangkan 10 pemain untuk memperkuat skuad utama demi menghadapi persaingan di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Sektor depan juga menjadi fokus utama Hull dengan merekrut penyerang Joe Gelhardt dari Leeds United serta winger Elliot Stroud dari AIF.
Namun, Ollie McBurnie masih menjadi pilihan utama di lini depan saat Hull City menjalani laga pembuka Premier League musim ini. Penyerang asal Skotlandia itu tampil sebagai ujung tombak ketika Hull City mengalahkan Manchester United 2-0 pada Sabtu (22/8).
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Jawa Pos
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