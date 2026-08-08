Liverpool Enggan Bayar Harga Tinggi dari PSG untuk Transfer Bradley Barcola

JawaPos.com – Liverpool dikabarkan tidak bersedia memenuhi harga yang diminta Paris Saint-Germain (PSG) untuk mendapatkan Bradley Barcola pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (8/8), Meskipun Liverpool disebut telah mencapai kesepakatan pribadi dengan penyerang sayap asal Prancis tersebut, proses transfer terhambat karena kedua klub belum mencapai kesepakatan mengenai biaya kepindahan.

Situasi tersebut membuat masa depan Barcola masih belum menemui kepastian menjelang penutupan jendela transfer.

Barcola yang berusia 23 tahun menjadi salah satu pemain yang telah lama dipantau Liverpool setelah tampil mengesankan bersama PSG. Nilai pasar pemain tersebut diperkirakan mencapai EUR 70 juta atau sekitar Rp1,34 triliun.

Sementara PSG disebut memasang harga jauh lebih tinggi untuk melepasnya. Bahkan, laporan menyebut PSG telah menolak tawaran awal senilai EUR 115 juta atau sekitar Rp2,19 triliun dari Liverpool.

Liverpool sejauh ini masih menjadi salah satu klub yang paling serius mengejar Barcola, tetapi kondisi finansial membuat klub Inggris tersebut kesulitan memenuhi tuntutan PSG.

Diketahui bahwa Liverpool belum mengajukan tawaran resmi yang memenuhi permintaan PSG dan kemungkinan besar tidak akan melanjutkan transfer apabila harga yang diminta tetap bertahan.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi klub Eropa lainnya untuk mencoba mendatangkan pemain internasional Prancis tersebut sebelum bursa transfer ditutup.

Dengan waktu kurang dari empat pekan sebelum jendela transfer musim panas berakhir, peluang Barcola meninggalkan PSG masih terbuka meskipun Liverpool mulai menghadapi jalan buntu.