Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 23.19 WIB

Prediksi Juventus vs Parma di Serie A: Bianconeri Diunggulkan Menang di Allianz Stadium

Aksi Gleison Bremer saat Juventus kalah dari Atalanta di Coppa Italia. (Dok. Juventus) - Image

Aksi Gleison Bremer saat Juventus kalah dari Atalanta di Coppa Italia. (Dok. Juventus)

JawaPos.com - Juventus akan menjalani laga kandang pertama mereka di Serie A 2026/2027 dengan menjamu Parma di Allianz Stadium, Minggu (30/8/2026) dini hari WIB. Pertandingan pekan kedua Liga Italia ini dijadwalkan dimulai pukul 01.45 WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Juventus untuk melanjutkan start positif mereka setelah meraih kemenangan pada pekan pembuka. Sebaliknya, Parma datang ke Turin dengan modal kurang meyakinkan setelah kalah dari Cagliari.

Juventus mengawali musim dengan kemenangan tipis 1-0 atas Frosinone di Stadio Stirpe. Bremer menjadi pahlawan lewat sundulannya pada babak pertama.

Hasil tersebut memang tidak terlalu mencolok dari sisi skor, tetapi Juventus menunjukkan permainan yang cukup dominan sepanjang pertandingan.

Bianconeri tercatat melepaskan 19 tembakan dalam laga tersebut. Namun, hanya satu peluang yang berhasil dikonversi menjadi gol. Persoalan efektivitas di depan gawang menjadi pekerjaan yang perlu segera dibenahi oleh Luciano Spalletti.

Masalah Juventus tidak berhenti di sektor penyelesaian akhir. Mereka juga harus kehilangan Kenan Yildiz yang mengalami cedera dan diperkirakan menepi cukup lama. Absennya pemain muda tersebut membuat Spalletti perlu menemukan formula baru di lini serang.

Jeremie Boga menjadi salah satu pemain yang berpeluang mengambil peran lebih besar. Juventus juga memiliki Kerim Alajbegovic sebagai alternatif untuk menambah variasi serangan.

Perubahan juga terjadi di posisi penjaga gawang. Michele Di Gregorio telah meninggalkan klub untuk bergabung dengan Bournemouth, sementara Mattia Perin menuju Palermo. Juventus kemudian mendatangkan Kamil Grabara dari Wolfsburg.

Guglielmo Vicario diperkirakan masih mendapat kepercayaan untuk menjaga gawang Juventus. Ia sempat mengalami masalah kram ketika menghadapi Frosinone, tetapi kondisinya diharapkan cukup untuk tampil melawan Parma.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Undian Liga Europa: Juventus vs Real Sociedad, Milan Bertemu Benfica - Image
Sepak Bola Dunia

Undian Liga Europa: Juventus vs Real Sociedad, Milan Bertemu Benfica

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 18.16 WIB

Prediksi Skor Juventus vs Parma: Si Nyonya Tua Berpeluang Lanjutkan Tren Positif di Allianz Stadium - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Juventus vs Parma: Si Nyonya Tua Berpeluang Lanjutkan Tren Positif di Allianz Stadium

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.59 WIB

Spalletti Ungkap Kondisi Juventus Jelang Lawan Parma, Kessie dan Kolo Muani Ikut Disorot - Image
Sepak Bola Dunia

Spalletti Ungkap Kondisi Juventus Jelang Lawan Parma, Kessie dan Kolo Muani Ikut Disorot

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 05.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore