Prediksi Juventus vs Parma di Serie A: Bianconeri Diunggulkan Menang di Allianz Stadium

Aksi Gleison Bremer saat Juventus kalah dari Atalanta di Coppa Italia. (Dok. Juventus)
JawaPos.com - Juventus akan menjalani laga kandang pertama mereka di Serie A 2026/2027 dengan menjamu Parma di Allianz Stadium, Minggu (30/8/2026) dini hari WIB. Pertandingan pekan kedua Liga Italia ini dijadwalkan dimulai pukul 01.45 WIB.
Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Juventus untuk melanjutkan start positif mereka setelah meraih kemenangan pada pekan pembuka. Sebaliknya, Parma datang ke Turin dengan modal kurang meyakinkan setelah kalah dari Cagliari.
Juventus mengawali musim dengan kemenangan tipis 1-0 atas Frosinone di Stadio Stirpe. Bremer menjadi pahlawan lewat sundulannya pada babak pertama.
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Hasil tersebut memang tidak terlalu mencolok dari sisi skor, tetapi Juventus menunjukkan permainan yang cukup dominan sepanjang pertandingan.
Bianconeri tercatat melepaskan 19 tembakan dalam laga tersebut. Namun, hanya satu peluang yang berhasil dikonversi menjadi gol. Persoalan efektivitas di depan gawang menjadi pekerjaan yang perlu segera dibenahi oleh Luciano Spalletti.
Masalah Juventus tidak berhenti di sektor penyelesaian akhir. Mereka juga harus kehilangan Kenan Yildiz yang mengalami cedera dan diperkirakan menepi cukup lama. Absennya pemain muda tersebut membuat Spalletti perlu menemukan formula baru di lini serang.
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Jeremie Boga menjadi salah satu pemain yang berpeluang mengambil peran lebih besar. Juventus juga memiliki Kerim Alajbegovic sebagai alternatif untuk menambah variasi serangan.
Perubahan juga terjadi di posisi penjaga gawang. Michele Di Gregorio telah meninggalkan klub untuk bergabung dengan Bournemouth, sementara Mattia Perin menuju Palermo. Juventus kemudian mendatangkan Kamil Grabara dari Wolfsburg.
Guglielmo Vicario diperkirakan masih mendapat kepercayaan untuk menjaga gawang Juventus. Ia sempat mengalami masalah kram ketika menghadapi Frosinone, tetapi kondisinya diharapkan cukup untuk tampil melawan Parma.
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Jawa Pos
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