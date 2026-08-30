Kisah Inspiratif Valdas Dambrauskas Bawa Sabah FC Tampil di Liga Champions

JawaPos.com - Pelatih asal Lithuania Valdas Damrauskas tengah menikmati salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya bersama Sabah FC.

Pada 2026, Valdas Dambrauskas membawa klub Azerbaijan itu meraih gelar domestik sekaligus mencatat sejarah dengan menembus jalur menuju Liga Champions untuk pertama kali.

Namun, jauh sebelum namanya dikenal di sepak bola Eropa, Valdas Dambrauskas hanyalah seorang mahasiswa dengan pengalaman sepak bola profesional yang nyaris tidak ada.

Pada 2000, dia mengikuti salah satu acara kuis populer, Who Wants to Be a Millionaire?

Dari uang yang didapatkan lewat acara tersebut, Dambrauskas kemudian memiliki kesempatan untuk pergi ke Inggris.

Di negara yang dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan sepak bola dunia itu, dia memilih menggunakan uang tersebut untuk mengejar impian yang saat itu mungkin terdengar tidak biasa: menjadi pelatih sepak bola.

Dambrauskas kemudian menempuh pendidikan kepelatihan dan mulai membangun karir dari level bawah.

Pada 2007, ia menangani Kingsbury London Tigers, klub yang berkompetisi di kasta kesembilan sepak bola Inggris.