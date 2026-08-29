Prediksi Skor Juventus vs Parma: Si Nyonya Tua Berpeluang Lanjutkan Tren Positif di Allianz Stadium

JawaPos.com — Juventus diprediksi mengalahkan Parma pada pekan kedua Serie A 2026/2027 di Allianz Stadium, Turin, Minggu (30/8/2026), setelah meraih kemenangan 1-0 atas Frosinone pada laga pembuka.

Perbedaan kualitas skuad dan rekor kandang Juventus membuat Parma, yang kalah dari Cagliari, diperkirakan kembali kesulitan meraih poin.

Juventus Ingin Pertahankan Start Sempurna Juventus datang dengan kepercayaan diri setelah mengamankan tiga poin di markas Frosinone pada pekan pertama Serie A 2026/2027.

Pasukan Luciano Spalletti tampil dominan dengan penguasaan bola serta melepaskan 19 tembakan, meski hanya sundulan Bremer pada babak pertama yang mampu mengubah skor.

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Juventus setelah kegagalan menembus empat besar pada akhir musim lalu.

Si Nyonya Tua kini membidik kemenangan dalam dua pertandingan pertama Serie A untuk musim ketiga secara beruntun.

Namun, kemenangan di Stadio Stirpe menyisakan kabar buruk. Kenan Yildiz mengalami cedera yang berpotensi membuatnya absen hingga tiga bulan, sehingga Spalletti harus segera menemukan formula baru di lini depan.

Jeremie Boga menjadi salah satu kandidat utama untuk menggantikan Yildiz. Pemain yang dipermanenkan Juventus setelah menjalani masa peminjaman musim lalu itu berpeluang mendapatkan kesempatan tampil sejak menit awal.