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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 05.32 WIB

Spalletti Ungkap Kondisi Juventus Jelang Lawan Parma, Kessie dan Kolo Muani Ikut Disorot

Pelatih Juventus Luciano Spalletti (Dok. Juventus) - Image

Pelatih Juventus Luciano Spalletti (Dok. Juventus)

JawaPos.com - Juventus mendapat sejumlah kabar kurang menyenangkan jelang menghadapi Parma pada pekan kedua Serie A 2026/2027. Pelatih Luciano Spalletti memastikan Kenan Yildiz dan Weston McKennie tidak bisa dimainkan, sementara kondisi Khephren Thuram masih akan dipantau.

Juventus dijadwalkan menjamu Parma di Allianz Stadium, Sabtu (29/8/2026) malam WIB. Bianconeri mengincar kemenangan kedua setelah meraih hasil positif pada pertandingan pembuka Serie A musim ini.

Namun, Spalletti harus melakukan penyesuaian di lini tengah dan depan. Yildiz dipastikan absen setelah mengalami microfracture pada metatarsal kelima kaki kiri dan harus menjalani operasi.

"Kami tidak bisa memainkan Yildiz. McKennie juga tidak tersedia karena kelelahan. Untuk Thuram, kami akan mengevaluasinya besok pagi," ujar Spalletti dalam konferensi pers, Jumat (28/8/2026).

Absennya Yildiz membuat Juventus kehilangan salah satu pemain penting di lini serang. Kendati demikian, Spalletti masih memiliki beberapa pilihan untuk mengisi posisi tersebut.

Alajbegovic menjadi salah satu opsi yang tersedia. Selain itu, Nico Gonzalez juga bisa dimainkan karena mampu menjalankan peran di beberapa posisi berbeda.

"Kami memiliki pemain yang bisa menggantikannya. Alajbegovic terbiasa bermain di posisi itu, sementara Nico Gonzalez bisa dimainkan di mana saja. Tetapi kami menginginkan Yildiz, bukan alternatifnya," kata Spalletti.

Pelatih asal Italia itu juga memberikan penjelasan mengenai Kolo Muani. Sebelumnya, pernyataan Spalletti mengenai sang penyerang sempat menjadi sorotan. Ia kemudian menegaskan bahwa Juventus tetap memiliki kepercayaan besar terhadap pemain tersebut.

Spalletti menilai Kolo Muani mempunyai kualitas yang dibutuhkan Juventus. Kecepatan, kemampuan membawa bola, hingga keberaniannya melewati pemain lawan menjadi beberapa kelebihan yang disorot.

Editor: Banu Adikara
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