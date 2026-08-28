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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 05.30 WIB

Juventus Siapkan Manuver di Hari-hari Terakhir Bursa Transfer, Chiellini Buka Suara

Giorgio Chiellini. (Istimewa) - Image

Giorgio Chiellini. (Istimewa)

JawaPos.com - Juventus belum menutup aktivitasnya di bursa transfer musim panas 2026. Direktur strategi sepak bola Juventus, Giorgio Chiellini, memberikan sinyal bahwa Bianconeri masih akan melakukan perubahan dalam beberapa hari terakhir sebelum bursa transfer ditutup.

Chiellini memang tidak menyebut nama pemain yang menjadi target Juventus. Namun, pernyataannya menunjukkan bahwa klub asal Turin tersebut masih memiliki rencana untuk memperkuat skuad.

“Akan ada sesuatu yang berubah dalam beberapa hari terakhir bursa transfer dan tim ini terus berkembang,” ujar Chiellini kepada Sky.

Pernyataan tersebut disampaikan Chiellini setelah Juventus mengetahui lawan-lawan yang akan dihadapi pada fase liga Liga Europa 2026/27.

Juventus mendapatkan hasil undian yang cukup menarik. Mereka akan berhadapan dengan dua klub asal Spanyol, Real Sociedad dan Celta Vigo. Selain itu, Bianconeri juga dijadwalkan menghadapi Ferencvaros, Rennes, Omonia, AZ Alkmaar, Hapoel Be'er Sheva, dan NEC Nijmegen.

Chiellini menilai Juventus mendapatkan lawan yang cukup kompetitif. Meski begitu, ia menegaskan bahwa target klub tetap melangkah sejauh mungkin di Liga Europa.

“Kami mendapatkan dua tim Spanyol, tetapi target kami adalah terus melaju. Kami juga terhindar dari perjalanan yang rumit. Sekarang kami harus membuktikan di lapangan bahwa kami pantas berada di posisi tersebut,” kata Chiellini.

Selain berbicara soal Liga Europa, Chiellini juga membahas persaingan di Serie A. Menurutnya, Juventus harus bekerja keras jika ingin kembali menjadi juara Italia.

Chiellini menyebut Inter Milan memiliki keuntungan dibandingkan klub-klub lain dalam perburuan Scudetto. Kehadiran Luciano Spalletti sebagai pelatih juga dinilai menjadi salah satu faktor penting.

Editor: Banu Adikara
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