Prediksi Skor Groningen vs Fortuna Sittard di Liga Belanda 2026/2027: Misi Berat Justin Hubner!

Justin Hubner diprediksi menjadi andalan Fortuna Sittard saat menghadapi Groningen di Liga Belanda 2026/2027. (Fortuna Sittard)
JawaPos.com - Fortuna Sittard diprediksi mampu mengalahkan Groningen dengan skor 2-1 pada pekan keempat Liga Belanda 2026/2027 di Euroborg, Sabtu (29/8) pukul 01.00 WIB.
Duel ini menjadi misi berat bagi Justin Hubner yang dipercaya mengawal pertahanan Fortuna Sittard setelah timnya kalah 0-2 dari AZ Alkmaar pada laga sebelumnya.
Groningen datang dengan modal dua kemenangan dari tiga pertandingan awal Liga Belanda 2026/2027, sebelum dihantam PSV Eindhoven dengan skor telak 1-5 pada pekan ketiga.
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Kekalahan tersebut menjadi pukulan setelah Groningen mengawali kompetisi dengan catatan sempurna dalam dua pertandingan pertama.
Groningen sempat membuat kejutan dengan mencetak gol pada menit kesembilan ketika menghadapi PSV Eindhoven.
Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama karena sang juara bertahan membalas dengan tiga gol pada babak pertama dan menambah dua gol lagi sebelum laga memasuki satu jam permainan.
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Bermain di Euroborg bisa menjadi keuntungan penting bagi Groningen untuk kembali ke jalur kemenangan.
Dalam enam pertandingan kandang terakhir di Eredivisie, Groningen hanya sekali kalah, sementara empat pertandingan lainnya berakhir dengan kemenangan.
Tiga kemenangan tersebut juga menunjukkan Groningen punya kemampuan mengatasi pertandingan ketat.
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Jawa Pos
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