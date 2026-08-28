Rodri Akan Hadapi Manchester City Usai Barcelona Diundi Bertemu Mantan Klubnya di Liga Champions

Rodri (Bein Sports)
JawaPos.com – Rodri akan kembali bertemu dengan mantan klubnya, Manchester City, setelah Barcelona diundi menghadapi tim asal Inggris tersebut pada fase liga Liga Champions 2026-27.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (28/8), Gelandang asal Spanyol itu bergabung dengan Barcelona pada awal Agustus melalui transfer senilai EUR 76,5 juta atau sekitar Rp1,47 triliun setelah menjalani tujuh musim yang sukses bersama Manchester City.
Selama memperkuat City, Rodri meraih 13 trofi, termasuk empat gelar Liga Premier Inggris secara beruntun dan Liga Champions 2022-23.
Pertemuan Barcelona dan Manchester City menjadi salah satu laga menarik dalam hasil undian fase liga Liga Champions musim 2026-27.
City juga akan menghadapi juara bertahan Paris Saint-Germain di kandang, sedangkan Barcelona dijadwalkan menjamu City dalam pertandingan yang tanggal pastinya akan diumumkan kemudian.
Bagi Rodri, pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan pertamanya menghadapi klub yang membesarkan namanya di Inggris setelah memilih melanjutkan karier bersama Barcelona.
Rodri menjadi bagian dari Barcelona setelah meninggalkan Manchester City dengan catatan prestasi yang mengesankan, termasuk mencetak gol kemenangan pada final Liga Champions 2022-23 melawan Inter Milan.
Barcelona sendiri juga akan menghadapi Paris Saint-Germain dalam fase liga, sementara Arsenal dijadwalkan bertemu Real Madrid dan Manchester United menghadapi Atlético Madrid serta Bayern Munich.
Pertandingan pertama fase liga Liga Champions 2026-27 dijadwalkan berlangsung pada pekan yang dimulai 7 September, sehingga perhatian kini tertuju pada pertemuan Rodri dengan mantan klubnya.
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Jawa Pos
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