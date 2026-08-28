Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 00.50 WIB

Barcelona Resmi Mendatangkan Dominik Livaković

Dominik Livaković. ( ig @fcbarcelona) - Image

Dominik Livaković. ( ig @fcbarcelona)

JawaPos.com - Barcelona akhirnya meresmikan rekrutan keenam mereka pada bursa transfer musim panas ini.

Klub Catalan tersebut mengonfirmasi kedatangan kiper Kroasia, Dominik Livaković, dari Fenerbahçe. Penjaga gawang berusia 31 tahun itu telah menandatangani kontrak yang akan membuatnya bertahan di Barcelona hingga 2030.

Namun, Livaković tidak datang untuk langsung mengambil posisi utama. Ia diproyeksikan menjadi pelapis dalam skuad yang saat ini memiliki Joan García sebagai pilihan utama serta Wojciech Szczęsny sebagai kiper berpengalaman.

Livaković Jadi Tambahan Pengalaman

Melansir ESPN, kedatangan Livaković memberikan tambahan pengalaman di antara para penjaga gawang Barcelona.

Sebelumnya, Barça juga mengambil keputusan untuk meminjamkan Marc-André ter Stegen ke Ajax. Situasi tersebut membuat klub membutuhkan tambahan opsi di bawah mistar, dan Livaković dianggap mampu memberikan kedalaman yang dibutuhkan.

Kiper asal Kroasia itu memiliki pengalaman panjang di level klub maupun internasional. Livaković mengawali kariernya di NK Zagreb sebelum bergabung dengan Dinamo Zagreb pada musim 2016–17. 

Setelah tujuh musim bersama klub tersebut, ia pindah ke Fenerbahçe. Selama dua tahun di Turki, Livaković kemudian sempat menjalani masa peminjaman ke Girona.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jetour T2 i-DM Resmi Meluncur di GIIAS 2026, Ditawarkan Rp 688 Juta - Image
Otomotif

Jetour T2 i-DM Resmi Meluncur di GIIAS 2026, Ditawarkan Rp 688 Juta

Rabu, 29 Juli 2026 | 23.44 WIB

Hanya Bertahan Enam Pekan, Spurs Resmi Pecar Igor Tudor - Image
Sepak Bola Dunia

Hanya Bertahan Enam Pekan, Spurs Resmi Pecar Igor Tudor

Senin, 30 Maret 2026 | 14.43 WIB

Resmi Gabung Lamine Yamal Cs, Kiper Kroasia Dominik Livakovic Tak Sabar Bela Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Resmi Gabung Lamine Yamal Cs, Kiper Kroasia Dominik Livakovic Tak Sabar Bela Barcelona

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore