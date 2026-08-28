Barcelona Resmi Mendatangkan Dominik Livaković

JawaPos.com - Barcelona akhirnya meresmikan rekrutan keenam mereka pada bursa transfer musim panas ini.

Klub Catalan tersebut mengonfirmasi kedatangan kiper Kroasia, Dominik Livaković, dari Fenerbahçe. Penjaga gawang berusia 31 tahun itu telah menandatangani kontrak yang akan membuatnya bertahan di Barcelona hingga 2030.

Namun, Livaković tidak datang untuk langsung mengambil posisi utama. Ia diproyeksikan menjadi pelapis dalam skuad yang saat ini memiliki Joan García sebagai pilihan utama serta Wojciech Szczęsny sebagai kiper berpengalaman.

Livaković Jadi Tambahan Pengalaman

Melansir ESPN, kedatangan Livaković memberikan tambahan pengalaman di antara para penjaga gawang Barcelona.

Sebelumnya, Barça juga mengambil keputusan untuk meminjamkan Marc-André ter Stegen ke Ajax. Situasi tersebut membuat klub membutuhkan tambahan opsi di bawah mistar, dan Livaković dianggap mampu memberikan kedalaman yang dibutuhkan.

Kiper asal Kroasia itu memiliki pengalaman panjang di level klub maupun internasional. Livaković mengawali kariernya di NK Zagreb sebelum bergabung dengan Dinamo Zagreb pada musim 2016–17.