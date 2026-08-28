Yaya Touré Jadi Pelatih Afrika Pertama yang Membawa Timnya ke Liga Champions

Yaya Toure. (ig @realtoureyaya)
JawaPos.com - Yaya Touré kembali mencetak sejarah di sepak bola Eropa. Kali ini bukan sebagai pemain, melainkan dari pinggir lapangan.
Melansir Aljazeera, legenda Pantai Gading tersebut menjadi pelatih Afrika pertama yang berhasil membawa timnya lolos ke fase liga Liga Champions UEFA. Prestasi itu diraih bersama Slovan Bratislava setelah klub Slovakia tersebut menyingkirkan NK Celje dengan kemenangan agregat 3-2.
Touré baru ditunjuk sebagai pelatih kepala Slovan pada Juni lalu. Namun, ia tidak membutuhkan waktu lama untuk memberikan dampak.
Dalam beberapa bulan pertamanya, pelatih berusia 43 tahun itu membawa Slovan meraih empat kemenangan di kompetisi domestik sekaligus melewati perjalanan panjang di babak kualifikasi Liga Champions.
Perjalanan Slovan Menuju Fase Liga
Slovan Bratislava memulai perjuangan mereka di Liga Champions pada Juli. Pada babak kualifikasi pertama, mereka menghadapi Saburtalo dari Georgia. Slovan menang 2-0 pada leg pertama sebelum bermain imbang 1-1 pada leg kedua.
Mereka kemudian menghadapi Mjallby dari Swedia di babak kualifikasi kedua dan berhasil memenangkan kedua pertandingan.
Hasil tersebut membawa Slovan ke babak play-off. Di tahap terakhir, mereka harus menghadapi NK Celje. Setelah melalui dua pertandingan yang sengit, Slovan akhirnya memastikan tiket ke fase liga dengan kemenangan agregat 3-2.
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Jawa Pos
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