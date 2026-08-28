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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.51 WIB

3 Poin Penting dari Kemenangan Telak Real Madrid atas Real Sociedad

Pemain Real Madrid. (ig @realmadrid) - Image

Pemain Real Madrid. (ig @realmadrid)

JawaPos.com - Santiago Bernabéu akhirnya kembali bergemuruh. Dalam pertandingan kandang pertama Real Madrid musim ini, Los Blancos memberikan pertunjukan yang cukup meyakinkan dengan menghancurkan Real Sociedad 4-1 pada Rabu malam.

José Mourinho kembali mempertahankan susunan pemain yang sama seperti ketika Madrid mengalahkan Espanyol. Keputusan tersebut menunjukkan kepercayaan terhadap sebelas pemain yang tampil pada laga pembuka sekaligus memberikan mereka kesempatan membangun koneksi lebih baik.

Hasilnya pun sesuai harapan. Madrid tidak hanya menang, tetapi juga memperlihatkan permainan yang semakin meyakinkan, terutama setelah jeda.

Kylian Mbappé mencetak hat-trick, sementara Vinícius Júnior ikut mencatatkan namanya di papan skor. Namun, di balik empat gol tersebut, ada beberapa hal menarik yang layak menjadi perhatian.

Melansir Madrid Universal, berikut tiga poin penting dari kemenangan Real Madrid atas Real Sociedad.

1. Mbappé Akhirnya Menunjukkan Kelasnya

Jika pertandingan melawan Espanyol menjadi malam yang membuat Mbappé frustrasi, laga kontra Sociedad menjadi panggung pembuktian sang penyerang.

Pemain Prancis itu kali ini jauh lebih klinis di depan gawang. Tiga peluang yang ia selesaikan menjadi tiga gol, dan masing-masing memiliki cerita tersendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
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